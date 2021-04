Klima v centru Liberce by měly zlepšit stromy, sázet se budou na dvou místech

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | encsere / encsere / Wikimedia Commons Po letech se stromy navrátí také do Moskevské ulice, jež spojuje dolní a horní centrum.

Klima v centru stotisícového Liberce by měly zlepšit nově vysázené stromy. Přibudou v příštích týdnech na dvou frekventovaných místech, v Moskevské ulici a také v Jánské mezi Domem kultury a obchodním centrem Forum. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Jana Kodymová.

V Jánské ulici v dolním centru jsou nyní kolem fontány jen tři mladé lípy, které moc stínu neposkytují, a radnice je nechá příští týden přesunout na jedno dětské hřiště. Z trojúhelníkového prostoru mezi kulturním domem a obchodním centrem se bude odstraňovat také dlažba. Místo ní tam bude mlatová zasakovací plocha, do níž se zasadí 12 platanů javorolistých. "Tímto krokem dojde do budoucna k zastínění velké části prostoru před Domem kultury. V letních měsících toto opatření pomůže snížit okolní teplotu a naopak zvýšit vlhkost v městském prostoru," uvedla Kodymová.

Po letech se stromy navrátí do Moskevské ulice, jež spojuje dolní a horní centrum. V minulosti tam byly lípy srdčité, kterým se tam ale nedařilo a bylo nutné je odstranit. Do konce dubna tam město nechá vysadit šest stromů, tentokrát ale půjde o javor babyku. "Jedná se o menší druh stromu, který snese městské prostředí, tedy zástin, letní vedra a sucha. Je odolný vůči mrazu, odolává znečištěnému ovzduší a především snese zasolení, které bývá v zimním období na komunikacích znatelné," dodala mluvčí radnice.

Výsadba stromů ve dvou ulicích v centru je jedním z projektů radnice, jak zlepšit klima ve městě. S vybudováním nové aleje se počítá i v rámci úprav parkoviště v Pastýřské ulice, které by měly začít letos v létě. Projekt za 29 milionů korun by měl zvýšit i retenční potenciál území, voda by se tam měla lépe udržet díky tomu, že vrchní vrstva parkovacích stání bude z propustné kamenné dlažby s většími spárami. V příštích letech by další aleje měly vzniknout v rámci rekonstrukce 1,2 kilometru dlouhého úseku hlavního silničního tahu přes horní centrum, a to od Sokolské ulice přes Šaldovo náměstí do Jablonecké ulice.

