Klimatická konference COP26 je podle předsedy poslední nadějí závazku z Paříže

14.5.2021 16:02

Pokud se nepletu tak Glasgow má hostit 30.000 exhibicionistů zapálených pro "velký úklid CO2".

Pojďme počítat, kdyby každý mluvil pouze 3 minuty tak se dostaneme na

90 000 min/ 60 = 1500 hod = 62.5 dne ( a to by se muselo mluvit 24 hod. denně )

Již z tohoto prostého faktu plyne, že se jedná o ideologický sjezd, kde se neřeší nic podstatného, pouze se freneticky potvrdí vůle něco odsouhlasit.

Paralelu lze spatřovat v nacistických shromážděních Berlín,Mnichov či Norimberku nebo na komunistických sjezdech v Moskvě.



Navíc jak doloženo tvrdými daty - Asie , Afrika i J. Amerika - v žádném případě žádné emise snižovat nechtějí , alespoň do té doby než se přiblíží životní úrovni USA/EU, což do roku 2030 není možné.



Půjde o globální pokryteckou show , které nezmění vůbec nic,kromě desítek tun popsaného papíru, tisíců letů s uhlíkovou stopou navíc a předvedení se "zachránců" světa, od všehoschopné Ursuly von der Leyen po neschopného Joe Bidena ve světle ramp.



Navíc existuje solidní pravděpodobnost, že celá klimatická změna je velkým omylem většiny odborné obce.

Pokud se nepletu, tak zrovna jaro 2021 patří k nejchladnějším za několik desetiletí, prší , ale jak sami vidíte moc se o tom nepíše.

Nezapadá to totiž do scénáře o konci světa v důsledku navýšení koncentrace CO2 o několik desítek ppm kolem hladiny 0,04 % CO2.

Za několik desítek let bude fantasmagorie o zlém CO2 tiše odklizena do skříně pro kostlivce a ani pes po ní neštěkne, stejně jako po biopalivech a jiných bludech.



