Klimatičtí aktivisté dnes ráno blokovali výjezd z tunelu Blanka

Zhruba deset klimatických aktivistů dnes ráno kolem 08:00 zablokovalo asi na deset minut výjezd z tunelu Blanka směrem na Hradčanskou, seděli před semafory na přechodu. Někteří řidiči se je snažili před příjezdem policie odtáhnout, zjistila zpravodajka ČTK na místě. Jedna žena podle ní utrpěla po strhnutí brýlí zranění na hlavě. Aktivisté ekologického hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) požadují po vládě přijetí nařízení, podle kterého musí firmy a instituce vytápějící plynem nastavit teplotu svých místností a provozoven na zákonem dané teplotní minimum. Protestující po příjezdu policie neuposlechli výzev, šest jich policisté zajistili a předvedli k podání vysvětlení, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Rybanský.

Řidiči hlásili policistům zablokovaný výjezd z tunelu Blanka na linku 158 kolem 08:00. Aktivisté se po příjezdu policie dostali i do tubusu tunelu. Podle mluvčího neuposlechli výzev policie, aby opustili prostor, neboť byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. "Za pomoci donucovaných prostředků byli zajištěni a předvedeni k podání vysvětlení," řekl Rybanský.

Aktivisté a aktivistky iniciativy 3 °C pro Ukrajinu zablokovávají silnice v centru Prahy již druhý týden. Cílem je dosáhnout zhruba 30procentního poklesu spotřeby ruského plynu, uvedli na sociální síti facebook. Další informace chtějí lidem přednést na přednáškách přenášených na facebooku. Chtějí přiblížit ekologické, politické a sociální souvislosti války na Ukrajině.

"Abychom snížili naši závislost na plynu dováženém z Ruska, budeme se snažit udržet teplotu v našich plynem vytápěných domácnostech a kancelářích na nebo pod 18 °C až do konce topné sezóny 2021/22. To povede k úspoře plynu až o 40 procent.Tímto způsobem chceme vyjádřit naši praktickou solidaritu s postiženými civilisty a vyvinout skutečný tlak na Putinův režim," uvedli aktivisté. Vláda je podle nich jediným orgánem, který je schopen přijmout "potřebná, naléhavá, praktická a jednostranná opatření" prostřednictvím legislativy. "Potřebujeme, aby vláda šla ještě dále ve své podpoře lidu Ukrajiny a aby konečně podnikla nějaké opravdu smysluplné kroky v boji proti klimatické krizi," požadují aktivisté.

Opatřením by se podle aktivistů ušetřila miliarda korun, která by nešla do Ruska, řekl dnes ČTK za aktivisty Arne Springorum. "Podali jsme žádost na podatelny Sněmovny a Úřad vlády před měsícem, odpověď jsme nedostali," dodal. Řidičům se omlouvají za krátké narušení dopravy, protesty jsou podle něj předem nahlášené.

