Matěj Hollan: Navléknout se do barev Ukrajiny a blokovat v Praze dopravu je hloupost

Aktivismus je zásadní složkou pro prosazování všemožné agendy. Bez něj by se nic nestalo. Je integrální součástí tvorby politik. Existují různé přístupy a každý může mít své místo.Dosavadní aktivity Extinction Rebellion dávaly smysl. To nevadí, že se vám nelíbily. Samozřejmě je nesmysl, když se někdo přilepí k silnici a pak nakluše do televize s kytkou a vysvětluje, že je ono a že má s tou kytkou vztah - a to původní téma už nikdo neřeší. To jsou ale komunikační chyby normálního charakteru. Celkový fokus na vyznění aktivit XR byl NASRAT veřejnost, politiky, média, nebyl to nezamýšlený efekt, ale primární cíl. Řvali všichni, včetně dalších částí klimatického hnutí. Ta záměrná přesčárovost vytvářela větší prostor pro domluvu těch "normálních", a to bylo cílem.

Akce z tohoto týdne, kdy se opět stejným způsobem blokuje doprava, protože Ukrajina, ale všechno toto NESPLŇUJE a zůstává čistá demence. Výsledný dojem a vnímání této akce je zcela na roveň Landovy šikany hygien nebo akcí Chcípl pes. Pokud v tom někdo vidí ruský narativ a chování 5. kolony, jako ty chcíplý aktivity, nelze se mu divit, protože cílení a způsob vystupování je totožný.

V čem je ten rozdíl proti minulosti? V tom, že dnes je naše společnost aktivizovaná nejvíc od svrhávání komunismu. Pochopení pro to, že je nutné přešaltovat v mnoha věcech, je největší, co kdy bylo. Debata o závislosti na ruských fosilních palivech je každodenní.

Ano, z pohledu klimatické politiky není předním tématem to, že spotřebu je třeba snížit, protože jednak nedává smysl (vytápění na 23 °C je absurdní a světově ojedinělé), jednak tolik energie do budoucna nebude. Ale tohle téma přijde samo, protože se mu teď už nebude možné vyhnout. Přijde tehdy, až nebudeme v zastoupení hrdinných Ukrajinců ve válečném konfliktu, až nebudeme řešit akutní humanitární krizi, až bude prostor řešit budoucí energetické uspořádání Evropy. A bude to bolet a bude to dramatický.

Otvírat ho nyní tímto značně kontroverzním způsobem je střelba úplně mimo, respektive do vlastního břicha. Nic není nyní míň potřeba, než stavět veřejnost proti Ukrajincům, což je to první signální, co to komunikuje. Je válka a každé politické sdělení musí být vyhodnocováno tímto filtrem. Nelze si brát Ukrajinu a uprchlíky za rukojmí vlastní agendy, byť s tématem souvisí. Nelze pořád dělat jen jeden typ protestu - sednu si s transparentem na silnicu - a věšet na to jakýkoliv téma, co je kolem.

Je to nejenže nedostatek kreativy, ale v tomto případě naprostá hloupost, protože to působí jak z dílny ruských trollů a v tomto případě to prostor pro řešení byť pro mnohé aktéry prostředkem za hranou nerozšiřuje, ale naopak zužuje, protože to vytváří z důležité a racionální potřeby snižovat teplotu a tím i nároky na energie ruský narativ, který vyvolá opačné tendence.

Snad tedy ne, snad nad tímto excesem ostatní aktéři mávnou rukou, ale je to na zásadní sebezpyt hnutí, protože tentokrát prostě je to střelba úplně totálně mimo a nemůže ničemu pomoci.

