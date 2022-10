Matěj Hollan: Odchod Petra Hladíka do Prahy je pro Brno velkou ztrátou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Odchod Petra Hladíka do Prahy je pro Brno velkou ztrátou. To neříkám jako jeho spolustraník, ale politický konkurent. Proměny Brna a posun desítek různých projektů a témat nesou jeho jméno.

S Petrem jsme se potkali v zastupitelstvu po volbách 2014. Byl tam tehdy za Klárou Liptákovou, jejich tehdejší lídryní, ze které jsme se mohli po pár měsících všichni úplně pos… Už to nebudu vytahovat, byla to vážná koaliční krize, co všechno ona zkoušela dělat za zády a co osnovala, to bylo něco. Koalicí to otřáslo, s Petrem jsme se stále potkávali někde mimo radnici a řešili, co s tím, že s tou paní fakt nejde komunikovat, dopadlo to tak, že lidovci ztratili jedno místo v Radě, což by mělo znamenat oslabení, ale bylo to přesně naopak, protože odešla Liptáková a přišel Petr s Jarkem Suchým a ukázali tu daleko lepší tvář lidovců.

Sedli jsme si i velmi lidsky a společně jsme vzdorovali tehdy dost silné PR mašině hnutí ANO, která hlavně s blížícím se koncem volebního období dost nekorektně protlačovali skrze radniční PR jen svoje věci a my ostatní měli smůlu. Ale nebylo to zdaleko jen o tom, potkávali jsme se na tématech jako je Káznice, JKC, sportovní infrastruktura, kdy Jarek Suchý s Petrem za těch 2,5 roku dokázali rozjet velké množství smysluplných projektů.

V roce 2018 Petr uspěl ve volbách, my propadli a primátor Vokřál měl tehdy moc velký oči a ANO chtělo řídit všechno, tak toho Petr využil, domluvil, že ho s ostatními obejdou a vznikla koalice, která vládla poslední čtyři roky. V mnohém jsem ji kritizoval, ale co se týče gescí, které měl na starosti Petr, tam problém nebyl. Ve sportovní infrastruktuře se pokračovalo v přípravě projektů a není jejich vina, že se už dávno nestaví - hokejová hala, což opravdu nebyl jejich projekt, zabila všechno ostatní. Tak to stojí ostatně i doteď. Buď bude lehkoatletická hala, vodácký kanál, Anthropos a spousta dalšího, nebo jedna supervelká superdrahá hala pro hokej.

V oblasti ochrany klimatu a životního prostředí jde těžko udělat za 4 roky víc. Něco je "jen” dotahování projektů, co rozjel Martin Ander, ale třeba nábřeží Svratky, to je práce jak na kostele. Komunitní energetika, podpora fotovoltaiky ve velkém, to je rozsáhlá agenda, kdy potřebujete měnit až legislativu a musíte řešit tisíc menších i větších věcí.

Osobně jsem vděčen za to, jak si Petr adoptoval spoustu kulturních projektů, které by jinak nebyly, protože Piráti asi 90 % agendy hodili přes palubu a zajímali se jen o pár svých hraček. Arnoldova vila. Tu jsme nahodili společně s Miriam Kolářovou ještě v závěru předminulého období a ač to spadalo pod Piráty, řešil to všechno Petr. Když chtěli zadupat Meeting Brno, vzal si to do své gesce školství, jinak by už žádný paměťový festival nebyl. Mendelovo výročí a celé mendelovské téma jakbysmet. Aspoň vůbec nějaké udržování projektů Káznice a Janáčkova muzea řešil on a díky němu teď ještě půjde na něco navazovat. (V kultuře toho pro hudební kluby nebo festivaly udělala stejně tak strašně moc ODS, bez ní by tady byla nezřizovaná kultura v pořádných problémech, JKC by uslo na mrtvém bodě, abych to popsal v kulturní oblasti férově...)

Oznámený odchod do Prahy znamená, že mnoho projektů prostě a jednoduše osiří. Předávání někomu jinému bude složité, něco možná usne úplně a bude to škoda, protože se na tom udělalo mraky práce. Uvidíme.

Pro Česko a ochranu klimatu to je ale dobrá zpráva. Petr je jiná liga než ministryně Hubáčková. Byl jsem na začátku jeho působení v oblasti životního prostředí v Brně skeptický, zda si uvědomuje důležitost, ale byl jsem velmi pozitivně překvapen, když se třeba právě fotovoltaika rozjela opravdu ve velkém. Petr pochopil, že globální oteplování je skutečný problém a teď bude mít šanci začít to řešit ve velkém. Z úrovně města můžete udělat jen určitá opatření, jako ministr Česka můžete ovlivňovat celou Evropu, či alespoň, což by bylo ale v Česku dost, jasně a jednou provždy udělat z tohoto ministerstva silový rezort, kdy ochrana klimatu bude jádrem celé politiky, protože s ohledem na budoucnost je to jediné skutečně důležité téma spolu s obranou demokracie, jak jsme v tomto roce bohužel citelně poznali.

Ať už bude Petr v Praze trvale nebo se zase za nějakou dobu vrátí do brněnské politiky, přeju mu hodně sil, i když mě momentálně docela mrzí, že spolu nebudeme moci buď sportovní a kulturní projekty a témata posouvat dál, nebo naopak z opozice kritizovat špatné kroky.

