Matěj Hollan: Jistý pokrok tu je. Před 100 lety by za záplavy mohli Židi, dnes jsou škodnou ekologové

Anyr 17.9.2024 11:58

No ono je to hodně i tím, že stále žije mnoho těch, kteří se bili v hruď za rušení mezí a remízků, odvodňování krajiny a svádění řek do umělých koryt. Těch, kteří tu krajinu prostě zničili, i když rozumím, že tehdy je to asi nenapadlo, jaké důsledky to bude mít. Inu, třeba bychom to bez nich nevěděli ani my.



A taková subjektivní myšlenka ještě - nevím, jestli by to nebylo vhodné nepřispívat lidem na neustálou obnovu domů v těch nejhorších záplavových lokalitách - a co na tom, že pradědek byl bejk, mocí mermo tam musel postavit a stalo se z toho "rodinné dědictví".

Ono to pak ty lidi snad přestane bavit, dokola tam dávat peníze, když jim je co desetiletí/dvacetiletí bere voda.

Navíc, pokud se nepletu, extrémní počasí má být stále častější.

Odpovědět