Matěj Hollan: Nikým nevyžádaná poradna k teplu v bytě

Probíhající debaty o přesném počtu stupňů uvnitř budov jsou velmi intuitivní a emoční. Nelze se moc divit. Stát pro racionální nakládání s energiemi za těch 30 let moc neudělal, takže na tuto zimu, která bude strašná, nejsme vůbec připraveni a všechny ty debaty, které v jiných zemích už dávno proběhly, nás teprve čekají.Tady taková malá osvěta: pro to, jak se cítíte uvnitř obydlí, kanceláře apod. není podstatné jen to, kolik je tam stupňů, ale jak vypadá proudění tepla a sálání.

Velká nepohoda vzniká, když je zima na nohy. Když táhne pod prahem. Od oken jde chlad. Nerovnoměrná teplota vzduchu je příčinou toho, proč je nám nepříjemně. Rozdíly teplot na různých částech těla jsou nepříjemné.

K tomu, aby se to zlepšilo, může sloužit více opatření, některá jsou rychle realizovatelná, některá jsou už stavební řešení.

Důležité je například docílit cirkulace vzduchu v místnosti. Stačí malým větráčkem. Pokud se na zemi drží zima a nahoře je teplo, průměrnou teplotu z toho sice vypočítáte, ale je to dost na nic. Potřebujete, aby bylo všude stejně. Výrazně to pomůže proti prostydnutí nohou, což je extrémní nepohoda.

Když si měřákem tepla (taková pistole) změříte, kudy "teče" do místnosti zima a jak jsou chladné povrchy, uvidíte často velké rozdíly. Sedět v zimě u špatně izolovaného okna nebo zdi, kudy případně navíc přímo táhne, je skutečně o zdraví. Je nutné utěsnit a vytvořit izolační vlastnosti takové, aby na vás od oken a dveří nešel proud chladného vzduchu. A aby okna a stěny nesálaly chlad - například přerušením tepelných mostů.

Samozřejmě zcela dramaticky méně protopíte v domě, který má dobré izolační vlastnosti než tam, kde teplo rychle skrze stěny nebo okna uniká. Dřív to nemuselo být tak dramatické, nyní jsou to obří úspory, ale to je jiná stránka věci.

Ač si to možná neuvědomujeme, "zima" je nám v místnosti velmi často kvůli výše uvedenému, protože tam prostě není příjemně. Jedna část těla, ta natočená ke studené stěně, vám prostydne, ta druhá, kde jsou sálavé toky energie jiné, ne. A ten rozdíl je sakra nepříjemný a nevíte pořádně, jak se obléct, protože na jedné straně je kosa a na druhé ne.

Mnoho řeší dostatečně teplé papuče, jako opravdu takové ty z ovčí vlny, a dobré oblečení, taky si můžeme každou hodinku sokolsky zacvičit, levou pravou paži připažit, to ale nepotřebujete slyšet. Budeme si muset dát každopádně do pořádku i svoje příbytky, aby to nebyly děravé cedníky, které prostě nezvládneme vytopit. Dálnice počkají, teď se musí vrhnout maximální síly sem.

