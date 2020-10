Klimatičtí aktivisté vyvěsili transparent z Eiffelovy věže

Svatá Prostoto 11.10.2020 21:53

S ohledem na to, jak jim v Paříži hrabe, je pár fáborků to nejmenší.

Ale že eko jsou do značné míry pošuci pomalu dochází i Macronovi, takže asi moc neuspějí.



I když ... slibem nezarmoutíš:-))).

