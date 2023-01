Kněždub léta trápí zanedbané hospodářství místního obyvatele v bývalém JZD

Zdroj | Pixabay Ilustrační foto

Kněždub na Hodonínsku už několik let trápí hospodaření místního obyvatele Jana Šantavého. Aktuálně na jeho počínání upozornilo hnutí Animal Save Movement, které se mezinárodně věnuje obecně boji proti chovu hospodářských zvířat a upozorňuje na podmínky jejich chovu. Médiím rozeslalo pětiminutové video , které je sestříhané ze záběrů pořízených v rozmezí několika měsíců. Dokumentuje zvířata, o něž je podle hnutí špatně pečováno, či uhynulá zvířata v různém stadiu rozkladu. Starosta Libor Grabec ČTK řekl, že jde o letitý problém, který se nedaří ani za pomoci úřadů vyřešit a na který si řada obyvatel stěžuje.

Hnutí oznámilo své zjištění policii a Státní veterinární správě (SVS). Policejní mluvčí Bohumil Malášek uvedl, že policie oznámení obdržela a bude zjišťovat, zda jde o protiprávní jednání. Stejně tak se případu budou věnovat veterináři. "Zveřejněné video bereme jako podnět na porušení legislativy a Krajská veterinární správa (KVS) se bude případem zabývat. V posledních letech KVS chov na uvedené adrese nekontrolovala, ani neobdržela podnět na možné porušování legislativy v něm," uvedl mluvčí SVS Petr Majer.

Podle Grabce byla na místě veterinářka koncem loňského roku, ale stejně jako v minulosti jiní úředníci neshledala takové porušení zákona, aby zvířata sedmdesátiletému Šantavému musela být odebrána. V minulosti choval v bývalém JZD na jihovýchodě obce dva koně, ovce, prasata, králíky či slepice. "Co tam má teď, přesně nevím," řekl starosta.

Hnutí na místě zdokumentovalo obrovský nepořádek, špatné hygienické podmínky, nedostatečné zabezpečení pitné vody a potravy. "Králíci byli podvyživení. Kromě toho se v okolí budov na různých místech nacházela mrtvá těla zvířat, kosti a jiné části zvířat. V tomto chovu byla opakovaně vidět také trpící, nemocná, umírající a mrtvá kuřata a očividně kulhající prase. V příbytku pro prasata chybí podestýlka a nemají tudíž možnost suchého a měkkého místa," uvedlo hnutí ve zprávě.

Podle Grabce jde téměř o typizovaný příběh, který se děje i jinde. Šantavý má bydliště na obecním úřadě, protože dříve o veškerý majetek přišel a domluvil se se společností Rolnická z Hroznové Lhoty, že může mít v bývalém JZD chov zvířat a sám v areálu přebývat. "O hospodářství se moc nestará a táhne se to už několik let. Stávalo se, že mu utíkali koně a s policií jsme je naháněli, občas zvířata utekla a podupala lidem zahrady. Ale nedá se s ním komunikovat. Byli bychom rádi, kdyby mu konečně někdo zvířata odebral, protože z nějakých pokut on si nic nedělá, protože nic nemá. A také záleží, jak se k tomu postaví vlastníci budov a pozemků, obci nepatří," řekl Grabec.

