Kočí s tažnými koňmi v Třešti ukázali, co je potřeba umět při práci v lese

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere Tažní koně jsou pořád potřeba na práci v lesním terénu, kam se těžko dostává technika, ale je jich tam čím dál méně. Ilustrační foto

V Třešti na Jihlavsku v sobotu kočí s tažnými koňmi ukázali, co je potřeba umět při práci v lese. Absolvovali vozatajskou jízdu mezi překážkami, soutěž v těžkému tahu a v ovládání klády. Odpoledního trojboje se zúčastnili kočí s šesti koňmi. Součástí Dne chladnokrevných koní byla přehlídka klisen s hříbaty, majitelé přijeli i z Uherskohradišťska.

Program se odehrával na louce v areálu firmy Drastich zaměřené na práce v lese. "Pořádáme ty akce hodně dlouho, první byla v roce 2003. Začalo to ukázkou při jezdeckých závodech a z nostalgie k tomu, že jsme vlastně s těmi koňmi pracovali," řekl ČTK jednatel Jiří Drastich. Z práce v lese se stal i sport. "Dneska už se jezdí na republikové i mezinárodní úrovni," uvedl.

Závody měly tentokrát nižší účast, protože stejná akce byla na Pardubicku. "Letos přijelo hodně začínajících jezdců, je to i na té úrovni malinko znát. Ale zase jsme rádi, že přijeli mladí jezdci, že se začíná ten tým závodníků omlazovat," řekl rozhodčí Petr Sidimák. Tažní koně jsou pořád potřeba na práci v lesním terénu, kam se těžko dostává technika, ale je jich tam čím dál méně. "Tak to aspoň ten sport malinko nahrazuje a ukazuje divákům, co všechno museli v tom lese koně umět," řekl.

Během roku se podle Sidimáka koná několik závodů, kde kočí sbírají body, nejlepší se kvalifikují na mistrovství republiky. Jednou za dva roky mají společné mistrovství se slovenskými kočími. K tažným koním se sám dostal, když pořídil koně kvůli dceři. "Přemýšlel jsem, aby ten kůň nejen jezdil pod sedlem, ale abychom si odvezli hnůj, dovezli seno, takže jsem si pořídil chladnokrevníka," řekl.

S koňmi v lese před lety pracoval i Jiří Drastich. "Začalo to jedním koněm a skončilo moderní harvestorovou technikou," uvedl. Rodinná stáj je teď zaměřená na parkurové skákání, tažní koně v ní už nejsou. Firma nabízí kompletní služby v lesnictví, včetně zalesňování, zabývá se i pěstováním sazenic lesních stromků. Její pracovníci podle jednatele za rok vysázejí okolo půl milionu sazenic.

