Kolínská automobilka Toyota chce mít v roce 2040 při výrobě aut nulové emise

Foto | Christina Telep / Christina Telep / Unsplash

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic chce do roku 2040 vytvářet nulové emise CO2, do roku 2030 plánuje být uhlíkově neutrální. Chce toho dosáhnout zejména snižováním spotřeby energií, přechodem na bezemisní zdroje a zlepšováním technologií. Technologie na zemní plyn mají nahradit zdroje na vodík a bioplyn. Plánuje na to investice ve výši stovek milionů korun.

"Meziročně Kolín v letech 2021 a 2022 snížil objem emisí o téměř tisíc tun CO2 za elektriku i za plyn. To je zhruba o tři procenta," uvedl mluvčí kolínské automobilky Tomáš Paroubek. Závod nakupuje od roku 2019 zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů, uhlíkové emise tím snížil o více než 60 procent. Zároveň vyměňuje světla za úspornější LED nebo instaluje takzvané start/stop systémy.

"I když většinu emisí CO2 vytváří energetické zdroje a spotřeba paliva do nových aut, výrobní závod zavádí ekologická řešení i v jiných oblastech," uvedla automobilka v tiskové zprávě. Od června je například v provozu nabíječka elektrovozů v areálu a nové stojany s fotovoltaickými články na nabíjení elektrokol a koloběžek.

Podle starosty Kolína Michaela Kašpara (Změna pro Kolín) Toyota nepatří k podnikům, které by měly v Kolíně a okolí významný negativní vliv na životní prostředí. "Nicméně samozřejmě vítám tuto iniciativu, který by měla vést ještě k dalším zásadním redukcím emisí z výroby," uvedl na dotaz ČTK Kašpar.

Nulové emise z výroby plánují v roce 2040 dosáhnout všechny evropské závody automobilky. Toyota zároveň plánuje do roku 2050 snížit emise vyráběných aut o 90 procent.

Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zaměstnává v Kolíně zhruba 3600 lidí. V běžném režimu produkuje denně zhruba 1000 aut. Loni navýšila po dvou slabších letech produkci zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202 000 vozů. V březnu se kvůli nedostatku komponentů auta vyráběla pouze tři dny v týdnu, po celý únor z linek nesjížděla vůbec. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením z února a března zhruba 25 000 aut.

reklama