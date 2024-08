Komodští draci mají zuby potažené železem, zjistili vědci

Licence | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Foto | FurLined / Flickr.com Ve volné přírodě žije podle odhadů už jen 3500 varanů komodských.

Varani komodští, kterým se přezdívá také draci, jsou díky své velikosti, jedovatému kousnutí a fantasknímu jménu žijící legendou. Vědci navíc zjistili , že jejich zuby jsou pokryté vrstvou železa, která jim pomáhá udržovat je ostré jako břitva, napsal list The Guardian, podle nějž je to poprvé, co byl objeven železný povlak na chrupu nějakého zvířete.Vědci povlak objevili, když si všimli, že špičky a pilovité hrany varaních zubů jsou pokryté vrstvou oranžového pigmentu. Při bližším zkoumání zjistili, že sklovina obsahuje koncentrované železo, které zuby činí mimořádně tvrdými a odolnými proti opotřebení, což drakům pomáhá cupovat a trhat kořist.

V nejnovější studii tým vedený vědci z londýnské univerzity King's College použil pokročilé zobrazovací metody spolu s chemickými a mechanickými analytickými technikami ke studiu zubů odebraných z různých exemplářů komodského draka a mnoha dalších žijících i vyhynulých plazů, včetně jiných varanů, krokodýlů, aligátorů či dinosaurů.

Železný povlak byl nejvíce patrný na zubech komodského draka, ale podobné vrstvy bohaté na železo byly pozorovány i na zubech jiných plazů. "Vypadá to, že by mohlo jít o skutečně přehlížený, ale rozšířený rys zubů plazů," řekl hlavní autor studie Aaron LeBlanc.

Zakřivené, pilovité zuby varanů komodských mají podobný tvar jako zuby masožravých dinosaurů, například Tyrannosaura rexe. Ve studii, publikované v časopise Nature Ecology & Evolution, se LeBlanc a jeho tým rozhodli využít této podobnosti k získání dalších informací o tom, jak mohly být zuby dinosaurů používány za jejich života.

Přestože na mnoha zubech živých plazů identifikovali zesílený železitý povlak, na žádné z dinosauřích fosilií se jim jej nepodařilo najít. Podle vědců mohly být železné povlaky přítomny i u masožravých dinosaurů. Železo se mohlo časem jednoduše ztratit, jak naznačuje skutečnost, že se ho nepodařilo nalézt na zkamenělých zubech plazů blízce příbuzných komodským drakům.

Objev by podle vědců nakonec mohl vést k novým technikám péče i o lidské zuby, například k regeneraci skloviny.

Varani komodští jsou největší žijící ještěři, dorůstají délky přes tři metry a průměrné hmotnosti 80 kilogramů. Pocházejí z několika indonéských ostrovů, kde se živí téměř jakoukoli kořistí, od malých ptáků po buvoly domácí a jiné draky.

Ještěři zabíjejí i lidi. V roce 2007 zemřelo na ostrově Komodo dítě, které bylo napadeno jedním z těchto zvířat. O dva roky později zabili dva draci na ostrově sběrače ovoce, který spadl ze stromu. V roce 2010 jiný indonéský dělník unikl jen o vlásek smrti poté, co varana udeřil. Zachránci jej museli vyprostit z čelistí ještěra.

Indonéské úřady zvažovaly zákaz vstupu turistů na ostrov kvůli obavám, že návštěvníci ovlivňují pářicí návyky zvířat a způsobují, že ztrácejí ostych kvůli rozdávání potravy.

Tento druh je kvůli ničení životního prostředí a nelegálnímu lovu ohrožen vyhynutím a ve volné přírodě jich podle odhadů zbývá už jen 3500.

