Místo kvót na potraviny by podle komory mohla pomoci směrnice o nekalých praktikách

Agrární komora chápe výhrady senátorů, kteří se obávali žalob ze strany Evropské komise, sdělil prezident Jan Doležal po senátním odmítnutí kvót na české potraviny. Debata ale podle něho ještě není uzavřená, bude záležet na poslancích, zda neprosadí svou verzi novely zákona o potravinách. Podporu kvótám už dříve komoře přikázal sněm komory, proti nim je ale i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Komora kvůli podpoře českých zemědělců nyní doufá v to, že by jí mohla pomoci evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách, kterou má ČR převést do české legislativy. "Jedná se zejména o povinnost kupujících zaplatit dodavatelům za zboží podléhající rychlé zkáze nejpozději do 30 dnů po dodání. Dále směrnice posiluje práva dodavatelů při zrušení objednávky na poslední chvíli ze strany kupujícího nebo při příležitosti jiných neočekávaných změn smluvních podmínek," uvedl prezident komory.

Směrnice pak podle něj označuje za nekalou obchodní praktiku také situaci, kdy kupující nutí dodavatele podílet se na nákladech slevové akce. "Což bývá podle našich informací častý nešvar tuzemských obchodníků," doplnil.

Dodal, že komora v symbolické rovině rozumí motivaci poslanců, kteří chtěli kvóty na potraviny zavést. "Zemědělci totiž dlouhodobě potřebují nastavit férovější podmínky pro odbyt svých výrobků," sdělil.

Senát odmítl povinný podíl tuzemských potravin v českých obchodech. Novelu zákona o potravinách, která měla kvóty zavést od příštího roku, dnes vrátil Sněmovně s návrhem na vypuštění tohoto sporného návrhu. Do vládní novely se kvóty dostaly ve Sněmovně na základě pozměňovacího návrhu poslanců SPD. Kvóty by se měly vztahovat na obchody s plochou nad 400 metrů čtverečních a na zákonem stanovené potraviny. Očekává se, že Poslanecká sněmovna kvóty znovu už nepodpoří.

Evropská komise varovala, že v případě přijetí kvót se Česko může dočkat z Bruselu žaloby. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna již dříve uvedl, že novela ve sněmovní verzi by narušila soutěžní prostředí nejen v České republice, ale také v Evropské unii.

Senátoři nechali ve znění novely zákona návrh, který by mohl zvýhodnit lokální producenty ve stravovacích zařízeních státu nebo kraje. V tom vidí prezident Agrární komory do budoucna velký potenciál. "Můžeme tak zemědělce motivovat, aby přešli od jednoduché polní výroby a pěstování několika málo komodit a zaměřili se na větší pestrost produkce a tedy i nabídky," doplnil Doležal.

