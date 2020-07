Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | kaband / Shutterstock Sněmovna ve vládní předloze patrně změní proces odvádění poplatku. Poplatek má dál vybírat a odvádět provozovatel skládky. Povinnost bude mít nově i v případě, že jej od původce odpadu úhradu nevybere.

Konec skládkování odpadu se zřejmě posune o šest let na rok 2030, jak navrhla vláda. Kratší prodloužení, které požadoval hospodářský výbor dolní komory i někteří poslanci, sněmovní výbor pro životní prostředí nedoporučil. Chce naopak zkrátit lhůtu pro větší třídění komunálního odpadu. Souhlasil i s tím, aby se poplatky za skládkování zvýšily a s tím i obecní poplatek za svoz odpadu. Konečnou podobu určí poslanci za týden.

Sněmovní hospodářský výbor navrhoval skládkování ukončit o dva roky dříve než vláda, tedy v roce 2028. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla proti odkladu, pirátský poslanec František Elfmark požadoval skládkování odpadu ukončit v roce 2027. Z jeho návrhů získal podporu výboru pro životní prostředí požadavek, aby kromě papíru a lepenky byla mezi recyklovatelné materiály zařazena také buničina.

Výbor se postavil také za to, aby se zvýšila recyklace a opětovné využití komunálního odpadu postupně až na 65 procent v příštích sedmi letech. Vláda navrhla delší lhůtu povinného nárůstu recyklovaného komunálního odpadu až do roku 2035.

Poslanci navrhli zjednodušit proces odvádění poplatku za ukládání odpadu na skládku a lepší motivaci obcí k navýšení třídění komunálních odpadů. Takzvaná třídící sleva by se měla odvíjet od produkce směsného komunálního odpadu a objemného odpadu v přepočtu na obyvatele.

Výbor z poslaneckých úprav podpořil návrh poslance ANO Jana Schillera, který umožní ukládat část směsného komunálního odpadu na skládku za současných 500 korun za tunu. Pokud by obce od příštího roku překročily limit 200 kilogramů směsného odpadu na obyvatele, poplatek by činil už 800 korun za tunu. V dalších letech až do roku 2029 by se limit snižoval na 120 kilogramů odpadu na obyvatele a poplatek by se naopak zvyšoval na 1850 korun za tunu. Tuto výši požadovala i vláda.

V současném systému mohou obce účtovat paušálně obyvatelům za běžné popelnice na směsný komunální odpad nejvýše 1000 korun za rok. Nový maximální poplatek vládní předloha zvyšuje na 1200 korun. Průměrné výdaje obcí s odpady činily v roce 2017 asi 980 Kč na občana a rok. V Praze a Ústeckém kraji dosahovaly 1200 Kč za občana a rok. Zákon nově navrhuje, aby obce nabízely občanům i jiné způsoby třídění, například systém zvaný PAYT. Svoz by se účtoval podle množství odpadu, podle jeho hmotnosti nebo objemu nebo jejich kombinace.

