Konference v Panamě dojednala zpřísnění ochrany více než 500 ohrožených druhů

Miroslav Vinkler 29.11.2022 12:45

Pytláctví a nezákonný obchod s ohroženou faunou i flórou se táhne jako niť celým životem. Bože, co já si přečetl proklamací ,jak právě ta která konference je zlomová a blabla...



Když to řeknu po staru, tak valutový cizinec se picne na co si ukáže. A když někdo netrpí hmotnou nouzí, vždy si najde cestu jak zaplatit ,lépe řečeno uplatit místní úřady , aby nedělaly vlny.



Pak to dopadne tak, že přiblblá ČIŽP v ČR honí dědice trofejí po soudech nebo se vyžije na nějakém nadšenci, jehož jediným hříchem bylo, že se o něco skutečně zajímal.

A abych se nemotal jen v ČR, tak takový odlov velryb pro vědecké účely (made in Japan) nemá taky chybu.

