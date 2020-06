Kostelečtí by neměli užívat vodu ze studní kvůli uniklé naftě Licence | Volné dílo (public domain) Foto | 947051 / 947051 / Pixabay Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Kvůli uniklé naftě do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku by lidé v okolí neměli používat vodu ze studní. Mohly by být kontaminované, což potvrdí, nebo vyvrátí vzorkování, uvedl hejtman Martin Netolický (ČSSD) na facebooku. Nafta nejspíš unikla ze skladu Správy státních hmotných rezerv. Sklad, v kterém je nafta a letecký petrolej, poškodila nedělní bouřka a přívalové deště. Z jedné nádrže nafta unikla do jímky, voda poničila také část areálu. "Ropné látky z areálu se pravděpodobně průsakem dostaly během kalamity do dešťové kanalizace a odtud do potoka v Kostelci u Heřmanova Městce," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. Podle starostky Kostelce Evy Jirákové by se lidé, kteří mají studnu v blízkosti potoka nebo už ji znečištění zasáhlo, měli na ni obrátit. Zdroje vody a Podolský potok se budou pravidelně monitorovat a výsledky rozborů budou předávány vodoprávnímu úřadu v Chrudimi k vyhodnocení dalšího postupu. "Zatím se jedná zhruba o 30 studní," řekla ČTK Jiráková. Pro ty, kteří nemají zaveden veřejný vodovod, obec případně přistaví cisternu s pitnou vodou. Hasiči v pondělí utěsnili poškozenou nádrž pomocí tmelů a stahovacích pásek. V noci na dnešek vystavěli nornou stěnu v Klešicích, aby únik látek zachytávali. Kontaminovanou vodu dnes odčerpává specializovaná firma. Podle vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Chrudimi Ivo Rychnovského není zatím jasné, kolik nafty z nádrže uniklo. Většina zůstala v jímce a kanalizaci, která se ucpala a odtud se znečištění rozšířilo. Část již byla odčerpána do cisterny. Případ eviduje i policie. "Na místě byli kolegové z obvodního oddělení i kriminalisté. Nadále budeme zjišťovat, zda je na vině počasí nebo lidský faktor," uvedla policjení mluvčí Eva Maturová. Podle Netolického (ČSSD) se v poledne sejdou starostové okolních obcí za účasti předsedy SSHR Pavla Švagra a ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. Vodu by lidé neměli používat do odvolání ani na zálivku zahrádek. "V Kostelci proběhne z preventivních důvodů také vzorkování studní, abychom měli informaci, zda nedošlo ke kontaminaci zdrojů pitné vody. Do té doby by všechny objekty měly být přepojeny na vodovodní řad," uvedl hejtman. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



