USA čeká největší rojení cikád za desetiletí, mohou jich být biliony

Ve východní polovině Spojených států se pravděpodobně v nadcházejících týdnech objeví biliony cikád. Poprvé po více než 200 letech se tam ve stejném roce vyrojí dvě potomstva, která se vrací ve 13letých a 17letých cyklech. Podle agentury AP se čeká invaze hmyzu s ohlušujícím cvrkotem, jakou Američané nezažili po desetiletí.

Takzvané periodické cikády žijí roky ukryté v zemi a na konci životního cyklu vychází na povrch, když se půda dostatečně ohřeje. Tentokrát je v USA na řadě potomstvo XIX, které se rojí každých 13 let a také potomstvo XIII, které se líhne po 17 letech v zemi. Mimořádný úkaz má zasáhnout části 16 států na americkém Středozápadě a jihovýchodě, přičemž na malém území jižně od Michiganského jezera se pole působnosti dvou rojů překrývá.

