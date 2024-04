Z 800 000 PET lahví z oceánu vzniká dvanáctimetrová replika Eiffelovy věže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Jan Hřebabecký dostal od manželky před dvěma lety k Vánocům 3D tiskárnu. Nyní vede firmu 3DDEN, která vyrábí dvanáctimetrovou repliku Eiffelovy věže pro Olympijský festival v Mostu. Využívá k tomu materiál z vyhozených plastových lahví v oceánech. Na repliku se odhadem použije 800 000 PET lahví. To, že společnost zabývající se 3D tiskem využívá ke své výrobě udržitelné materiály, nebývá běžné, řekl ČTK Hřebabecký. Firma od svého vzniku vyráběla produkty například pro Sokolský běh republiky, Google nebo Dell. V budoucnu by zakladatel rád vytiskl z recyklovaného plastu dům.

Společnost od poloviny února vyrábí dvanáctimetrovou repliku Eiffelovy věže na mostecký festival spojený s letní olympiádou v Paříži. Už má vytisknutých přibližně 30 procent kousků konstrukce, která bude mít přibližně 1500 dílů. "S Českým olympijským výborem jsme spolupracovali i v minulosti. Vytvářeli jsme pro ně nějaké medaile a trofeje. Výbor měl jistou představu a původně oslovil jinou firmu na 3D tisk, která jim ale řekla, že jejich nápad je nereálný. My máme rádi výzvy, tak jsme do toho s nimi šli," uvedl Hřebabecký. Odhadem se na repliku věže použije 800 000 PET lahví.

"Jsem člověk, který si rád hraje a přetváří věci v byznys. Proto mě hned napadlo, že by se s tím dalo dělat spousta věcí, které v současné době ještě nikdo nedělá," řekl Hřebabecký. První, co ho zaujalo, byl fakt, že téměř nikdo nedělá barevné tisky. "Na světě sice již existují 3D firmy, ale většina z nich dělá jednobarevné věci. Zároveň nikdo s 3D tiskem netvoří velké věci. Většinou jsou to takové postavičky, klíčenky a spíše menší výrobky. Přemýšlel jsem, jakým způsobem by se dalo z toho zkonstruovat něco většího, jako například nábytek," dodal.

3D tiskárna je limitována svojí velikostí, proto replika bude v podobě stavebnice, kdy se jednotlivé kusy spojí. Zároveň je uvnitř vyztužena kovovou konstrukcí, aby byla pevná a stabilní. Hřebabecký přiznal, že replika Eiffelovy věže je zatím jejich největší projekt, ale do budoucna chystají jiné projekty, oproti kterým bude replika nejmenší z těch větších produktů. Zmínil například, že by v budoucnu rád vytiskl z materiálu, který pochází z odpadních PET lahví, dům.

"Hodně jdeme směrem ekologie. Proto se snažíme nepoužívat ropné plasty z prvovýroby. Jdeme cestou neropných plastů, konkrétně těch z kyseliny polymléčné vyráběné z bramborového škrobu nebo kukuřice, což jsou obnovitelné zdroje a je to biodegradabilní v průmyslových kompostech. Případně se zaměřujeme na recyklát," řekl Hřebabecký. Ani s jednou z možností není úplně spokojený, a proto se nyní soustředí na využívání plastového odpadu v oceánech.

Minulý rok firma 3DDEN pracovala na optimalizaci jak dodavatelského řetězce, tak i způsobu zpracování takového materiálu. Podle Hřebabeckého jsou tak jediní, kteří mají filament do tiskáren z odhozených plastových lahví za stejnou cenu jako běžný filament. Filament je struna, ze které se pomocí tiskárny vyrábí 3D objekt.

Firma začínala výrobou klíčenek, poté začala dělat vizitky, o které ale na trhu nebyl téměř zájem. Následovaly medaile, trofeje, plakety i obklady do interiérů. "Hodně se svými výrobky orientujeme do sportu. Ale děláme i do marketingu formou různých USB, boxů, nabíječek a podobně," řekl Hřebabecký. Mezi klienty firmy 3DDEN patří převážně provozovatelé velkých běžeckých nebo cyklistických závodů.

