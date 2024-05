Kraj opraví střechy v areálu Letiště K. Vary, počítá s nimi pro solární panely

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Karlovarský kraj opraví v areálu Letiště Karlovy Vary střechy dvou vedlejších budov. Kromě oprav technického stavu střechy upraví tak, aby na ně bylo možné umístit i solární panely, které by vyráběly elektřinu pro provoz letiště. S rostoucím počtem linek, které na letiště létají, se připravuje i rozšíření přilehlého parkoviště, řekl ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

"Rekonstrukce střech v areálu letiště se týkají jednak té staré historické odbavovací haly a jednak budovy, kde dnes sídlí F-Air, letecká škola. Ty střechy rekonstrukci potřebují, ale také je to nezbytnou podmínkou pro instalaci fotovoltaických elektráren, které už máme naprojektovány s návratností investice tři roky. Rekonstrukce těchto střech vyjde na necelých 12 milionů korun a je naplánovaná na letošní sezony," uvedl Kulhánek.

Karlovarské letiště je stále častěji využíváno i pro charterové lety, zatím zejména do středozemních destinací. Výhodou pro cestující odlétající z Karlových Varů je kromě toho, že nemusí jezdit na pražské letiště, i to, že u karlovarského letiště mohou nechat zaparkované auto zdarma a po dovolené opět vystoupit z letadla a rovnou autem odjet.

Jenže s přibývajícími lety už parkoviště přestává stačit. Letiště proto připravuje využití dalších ploch v blízkosti odbavovací haly tak, aby se počet parkovacích míst, kterých je dnes několik desítek, zhruba zdvojnásobil.

Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo na třech charterových linkách za loňský rok 10.924 cestujících, meziročně je to o 84,1 procenta více. Stoupl také zájem o leteckou školu, naopak mírně ubylo cestujících soukromých letů.

Letos letadla z Karlových Varů zamíří do Řecka, Bulharska, Turecka, Tuniska, Uzbekistánu a do Izraele. Podle odhadů by se tak počet odbavených cestujících mohl zvýšit až několikanásobně.

