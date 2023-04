Krajina Moravského krasu je hlavní inspirací připravované novinky HaDivadla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Meryll / Shutterstock Propast Macocha

Krajina Moravského krasu je hlavní inspirací nového představení, které vzniká v brněnském HaDivadle. Pracuje na něm tým kolem hostujícího slovenského režiséra Petera Gondy. Významnou složkou chystané inscenace bude hudba skladatele Jonatána Pastirčáka, čerstvého držitele ocenění Český lev za nejlepší hudbu k filmu Arvéd. Inscenace Moravský kras má premiéru v pátek 28. dubna, oznámila ČTK mluvčí divadla Tereza Teerink Turzíková.

Pastirčák, známý také pod uměleckým jménem Pjoni, je hudební producent, skladatel a zvukový inženýr. Po studiích v Londýně se prosadil jako autor elektronických a elektroakustických hudebních děl, vystupoval v řadě evropských zemí. Je autorem hudby k řadě divadelních a tanečních inscenací i filmů. Českého lva získal spolu s Ondřejem Mikulou vystupujícím pod uměleckým jménem Aid Kid.

"Režisér Peter Gonda chtěl, aby vznikala hudba v inscenaci naživo, pracujeme proto se zpěvem a jedním starším klavírem, který Jonatán Pastirčák preparoval a podpořil jeho jemné rozladění. Hudba se v inscenaci objevuje v několika podobách. Dojde na unikátní coververzi jedné známé písně a například také na zvukové zachycení momentu, kdy padla klenba obrovské jeskyně, po které zůstala propast Macocha," uvedla dramaturgyně Anna Prstková.

Autorská inscenace Moravský kras podle divadelníků pojednává o nejasné hranici mezi netknutou přírodou a tím, co si do ní lidstvo projektuje. Klade otázky, zda ještě vůbec existuje divočina, a co se stane s přírodou, až z planety zmizí člověk. Všímá si také toho, že Moravský kras je "záznamníkem tisíců let lidské činnosti". Lidé totiž krajinu severně od Brna obývají a přetvářejí už od pravěku.

Role v představení Moravský kras si rozdělili Cyril Drozda, Radim Chyba, Táňa Malíková a Magdalena Straková.

