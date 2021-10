Krajský úřad v Pardubicích chce upravit emise elektráren Chvaletice a Opatovice

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Janos Korom Dr. / Flickr.com Elektrárna Chvaletice se snaží získat výjimku pro oxidy dusíku a rtuť již od roku 2019. Již třikrát ji krajské úřady udělily, dvakrát ji ale ministerstvo životního prostředí zrušilo, naposledy se proti ní odvolaly ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha.

Krajský úřad Pardubického kraje se chystá zahájit řízení o změně integrovaného povolení pro elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích. Obě měly od poloviny srpna plnit nové přísnější emisní limity a žádaly o výjimky z limitů pro rtuť a oxidy dusíku. Ty však zatím nenabyly právní moci a krajský úřad už nechce dál čekat, až o odvoláních proti nim rozhodne ministerstvo životního prostředí. O úmyslu zahájit řízení řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Martin Vlasák. Zástupci obou elektráren ČTK potvrdili, že o odvoláních proti uděleným výjimkám zatím rozhodnuto nebylo.

"Zahájíme řízení o změně integrovaného povolení. Bude trvat několik měsíců a mezitím možná ministerstvo životního prostředí o výjimkách rozhodne," uvedl. Pokud ministerstvo výjimky nepotvrdí, budou v novém integrovaném povolení limity pro rtuť a oxidy dusíku nižší, aby odpovídaly evropským předpisům.

Elektrárna Chvaletice se snaží získat výjimku pro oxidy dusíku a rtuť již od roku 2019. Již třikrát ji krajské úřady udělily, dvakrát ji ale ministerstvo životního prostředí zrušilo, naposledy se proti ní odvolaly ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha. V případě Elektráren Opatovice se proti výjimce odvolal Královéhradecký kraj. Vadí mu, že povolené lhůty pro přechod na modernější a účinnější technologie jsou příliš dlouhé. Hejtmanství požaduje, aby elektrárna co nejdříve přešla z uhlí na zemní plyn, nebo dřív splnila závěry o nejlepších dostupných technikách pro velké spalovací zdroje.

Obě elektrárny v minulosti podstoupily modernizaci za miliardy korun. Aby dosáhly požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musely by investovat další vysoké sumy, což je podle nich neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěly proto na šest až osm zachovat dosavadní limity.

Vlasák nevylučuje, že by elektrárny mohly nové limity plnit i bez instalace drahých technologií, i když nejspíše ne trvale. Musely by však zřejmě snížit výkon a držet provoz v režimu optimálním pro dosažení co nejnižších emisí.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 63.000 domácností a stovky nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá miliardář Daniel Křetínský.

