Kralovice na Plzeňsku zrekultivovaly bývalou skládku. Je tam trávník

Kralovice na severním Plzeňsku dokončily po dvou letech zhruba za 20 milionů korun rekultivaci bývalé městské skládky komunálního odpadu na okraji města. Skládka už byla plná a uzavřená. Na čtyřhektarové ploše vznikl trávník, 30 let se tam nesmí nic stavět."Peníze jsme dali ze svého, žádná dotace nebyla. Ale částka se nesměla vyčerpat celá, protože teď se to musí 30 let monitorovat, budou se odebírat vzorky z potoka a z dalších míst," uvedl starosta Kralovic Karel Popel (BEZPP, Volba pro aktivní využití času). Podle něj by už nikdo nepoznal, že tam byla skládka. "Všechno je zazeleněné. Hmoty byly přesunuté, aby tam nebyl prudký sráz. Je tam bentonitová fólie a na ní metr zeminy," řekl. Dodavatel rekultivace musel zajistit, aby škodlivé látky ze skládky nešly do půdy nebo vody. Hotovo je po pěti letech od zadání projektu.

"Museli jsme to udělat, už jsme dostali pokutu, že jsme ji včas nezačali rekultivovat," řekl Popel. Skládka byla ve městě oficiálně od 90. let minulého století, lidé tam ale naváželi odpad živelně už dříve. "Byla to městská skládka, pořád nám patří. Když se naplní a uzavře, tak se musíme postarat o její rekultivaci, nemůže se to tam jen tak nechat zarůst," uvedl.

Po rekultivaci tam je pouze zelená stráň, plochu město nemůže na nic jiného využít, ani na park. Těleso skládky se musí monitorovat 30 let. Splnění zákonných podmínek kontroluje Česká inspekce životního prostředí.

Dočasná skládka odpadu, která léta přinášela městu s 3500 obyvateli peníze do rozpočtu, byla na východním okraji města pod areálem společnosti Kralovická zemědělská. Město teď nemá žádnou svoji skládku odpadu. Najatá svozová firma Marius Pedersen, která má v Kralovicích pobočku, odváží odpady od občanů do spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně.

