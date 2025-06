Švédská podnikatelka dostala za nezákonné ukládání odpadu šest let vězení

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Švédská podnikatelka Fariba Vancorová, která kdysi sama sebe nazvala královnou odpadu, byla nyní odsouzena na šest let vězení za nezákonné uložení stovek tisíc tun toxického odpadu. Ve Švédsku jde o největší trestní případ týkající se životního prostředí, píše server deníku The Guardian Bývalou šéfku společnosti na zpracování odpadu Think Pink Vancorovou, dříve známou jako Bella Nilssonová, soud v úterý odsoudil za 19 vážných zločinů proti životnímu prostředí. Jejího bývalého manžela Thomase Nilssona shledal vinným ze 12 zločinů a odsoudil ho na tři a půl roku za mřížemi.

Celkem soud v Huddinge nedaleko Stockholmu v procesu, který začal loni v září, usvědčil ze zločinů proti životnímu prostředí deset z 11 lidí. Bývalého šéfa společnosti Think Pink a televizní osobnost Leifa-Ivana Karlssona obžaloby zprostil.

Vedle několikaletých trestů vězení uložil soud pětici hlavních obžalovaných také zaplatit škodu přibližně čtvrt miliardy švédských korun (566,5 milionu Kč). Všichni obžalovaní vinu popřeli, Vancorová sama uvedla, že se řídila zákonem.

Její tým obhájců verdikt překvapil. "Bylo to trochu neočekávané," řekl advokát Vancorové Jan Tibbling listu Aftonbladet. "Samozřejmě nejsme spokojení," dodal. Jestli se proti rozsudku odvolá, zatím není jasné.

Podle jednoho ze soudců Niklase Schüllerqvista nezákonné nakládání s odpadem společností Think Pink představovalo pro lidi a životní prostředí obrovská rizika. "Nakládání s odpady bylo do značné míry nedostatečné nebo nesprávné. Zplodiny také poškodily životní prostředí," popsal.

Firmu Think Pink si na likvidaci nechtěného, zpravidla stavebního odpadu najímaly radnice, stavební společnosti, bytová družstva i jednotlivci. Společnost ale s odpadem nenakládala tak, jak měla, a místo toho ho zanechala nevytříděný v hromadách na 19 místech po celém Švédsku.

Do ovzduší, půdy a vody se kvůli tomu dostaly vysoké dávky toxických sloučenin polychlorovaných bifenylů, olova, rtuti, arsenu a dalších chemikálií, které ohrozily životy lidí i zvířat a také rostliny.

Jde o největší podobný případ ve Švédsku. Proces trval několik let a slyšení trvala více než 80 dní. Rozsudek měl téměř 700 stran. "Bylo to velmi rozsáhlé vyšetřování - vyslechli jsme 150 svědků a odborníků a také kolem 20 žalujících," řekl soudce Schüllerqvist.

Švédsko řeší také problém s dvojicí dánských kuchařů Flemmingem Hansenem a Mette Helbækovou, kteří po sobě ve zkrachovalém ekologickém resortu Stedsans zanechali desítky sudů s výkaly a odpadní vodu nechali vytékat do lesa. Dánským i švédským úřadům pár dluží miliony na daních, před zákonem prchl do Guatemaly.

reklama