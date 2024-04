Kvetení stromů přišlo rekordně brzy, ovocnáři mají obavy z jarních mrazů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Photo Cindy / Flickr Ilustrační foto

Kvetení ovocných stromů letos přišlo rekordně brzy, a to o tři až čtyři týdny dříve než obvykle. Znamená to velké riziko pro budoucí úrodu, protože sady mohou až do poloviny května poškodit jarní mrazy. Dosavadní jarní mrazy zatím žádné zásadní hospodářské škody ovocnářům na budoucí úrodě neudělaly. Částečně a lokálně mrazy poškodily meruňky, hrušně a třešně, řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

"Je to extrémní situace, kterou jsme ještě nezažili," řekl předseda ovocnářů k vývoji vegetace a nadprůměrně teplému počasí. Rané odrůdy meruněk na jižní Moravě podle něj letos rozkvétaly již 29. února, zatímco podle dosavadních pozorování bývalo v nejteplejších letech první kvetení mezi 12. až 16. březnem.

Aktuálně podle Ludvíka kvetou všechny druhy peckovin, přičemž meruňky jsou již na většině míst odkvetlé. Na jižní Moravě začínají kvést nejranější odrůdy jablek a hrušek.

Zda budou mít dosavadní mrazy významný dopad na úrodu, nelze podle Ludvíka v tuto chvíli říct. "Například u meruněk stačí, když se z deseti procent květů stanou plody a může být normální úroda," řekl. Stále tak je podle něj naděje na slušnou úrodu. "Rozhodne počasí do poloviny května. V každém případě bude sklizeň dříve než obvykle," řekl.

Pokud by mrazy přišly na konci dubna, mohlo by být podle Ludvíka poškození úrody fatální. "Poškození by se totiž týkalo všech ovocných druhů. Navíc po odkvětu je náchylnost stromů k poškození mrazem daleko vyšší," řekl Ludvík.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011. Mimořádně zapůsobily květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10 500 hektarů sadů. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101 249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let. Loni mrazy významně poškodily výsadby meruněk a také broskví

Proti škodě ze zimních mrazů se nelze v ovocnářství pojistit. Pojištění z jarních mrazů lze podle Ludvíka sjednat jen velmi omezeně u jahod a jabloní.

