Kvůli továrně na baterie a elektromobily Tesla má padnout německá přírodní rezervace

Licence | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic Foto | Andreas Beer / Flickr.com

Když se kácí les, létají třísky. A když společnost Tesla staví svou továrnu, kácí se les. Proti této posloupnosti však v Německu, v Grünheide, na dohled od Berlína, protestují místní občané. Nelíbí se jim, že by nová Gigafactory měla nahradit starou přírodní rezervaci. Píše o tom BussinesInsider

Záměr podnikatele Elona Muska, majitele společnosti Tesla, na expanzi do Evropy, novinkou není. Stejně jako informace, že pro vybudování své v pořadí čtvrté giga továrny si zvolil momentálně tolik environmentálně progresívní Německo. Po dlouhou dobu byl celý záměr chápán jako vítaná ekonomická příležitost. Práci v téhle továrně mělo získat 8-12 000 lidí, investice do rozvoje infrastruktury se počítaly v milionech eur.

Kromě komplexu výrobních hal o rozloze 300 hektarů se hovořilo o vystavění dvaadvacet pater vysokého apartmánového komplexu pro zaměstnance, obřím nákupním centru. A samozřejmě, ročně by odtud mělo do světa vyrazit půl milionu elektromobilů.

Teslu ano, ale ne prosím za domem

Jenže pak se místo nekonkrétních návrhů objevila velmi konkrétní lokace. Vesnice Grünheide s 9000 obyvateli. A začaly problémy. Nejprve se objevila petice obyvatel spolkové země Braniborsko. V ní si petenti stěžovali na dříve nezmíněný „žíznivý provoz“ továrny Tesla. Ta si totiž v každou denní i noční hodinu řekne o 300 kubíků vody. A 2,6 milionu kubíků vody za rok, to už je pořádné jezero. Mohlo by tedy hrozit, že by regionální rezervy mohly být ohroženy, až vyčerpány. Samotná stavba by prý mohla ovlivnit vodní režim v krajině, způsobit pokles hladiny ve studních. Další stížnosti mířily na neadekvátní zvýšení dopravy v okolí, které má převážně venkovsky poklidný charakter.

A samozřejmě, objevily se i obavy z hlučnosti stavby a provozu, stejně jako ze zvýšení cen energií. Poslední detail pak dostal do ulic přibližně 250 demonstrujících s transparenty. Areál továrny má zasahovat do zalesněného území přírodní rezervace, která je mimo jiné domovem chráněných netopýrů. Jak zmiňuje například Reuters, výtky protestujících začínají až nápadně podobně: „Nejsem proti Tesle, ale… musí být továrna postavena v lese?“ Přitom pozemky ke stavbě jsou již zakoupeny, jejich prodej přišel na 45,36 milionů dolarů. Kromě odpůrců projektu byli na demonstraci přítomni i jeho zastánci.

Stromy sázet? Stromy kácet!

Ti o sobě dávali vědět transparenty, jako například: „Elone, chci od tebe auto.“ Na otázku, jak se staví k vykácení chráněného lesa, od nich zaznívaly odpovědi: „Tesla auta jsou nejlepším řešením okamžité hrozby, klimatických změn.“ Zdá se tedy, že u Grünheide dostávají do střetu dvě vize o pojetí ochrany přírody. Německé ekologické aktivisty se přitom nevyplatí podceňovat. Není to zase tak dlouho, co se jim podařilo úspěšně zhatit plány společnosti RWE na rozšíření těžby lignitu na pomezí hambašského lesa. Jestli je kácet les kvůli uhlí špatné, a kvůli elektromobilům v pořádku, to nejspíš ukáže brzká budoucnost.

