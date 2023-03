Kvůli výskytu sýčka je na severu Čech problematické hubení hrabošů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Trebol-a / Wikimedia Commons V celé České republice hnízdí pouze kolem sto párů sýčků, z toho třetina žije v Ústeckém kraji.

Zemědělci na severu Čech řeší problém s přemnoženými hraboši. Velké množství nor je na polích na Chomutovsku a Lounsku, uvedla předsedkyně krajské agrární komory Hana Dufková. Hubit je speciálními přípravky nemohou tam, kde se vyskytuje sýček obecný nebo sova pálená. Mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková ČTK řekla, že v celé České republice hnízdí pouze kolem sto párů sýčků, z toho třetina žije v Ústeckém kraji.

Situace je podle Dufkové na některých místech horší než v předchozích letech. "Při velkém množství hrabošů na polích nic nevyroste," uvedla Dufková. Hrabošům přála teplá zima a současné teplé počasí je vylákalo ven z nor a lokálně likvidují ozimé porosty. K jejich hubení slouží tzv. rodenticidy, zemědělci je ale nesmí aplikovat plošně, musí je klást do nor.

Krajský úřad na webu upozornil, že vzhledem k riziku sekundární otravy v oblasti výskytu sýčků obecných a sov pálených není možné aplikovat rodenticid, a to ani do nor. Sýček obecný i sova pálená jsou chráněni zákonem. Zemědělci, kteří hospodaří v oblasti výskytu sov, mají nárok na náhradu škod způsobených hrabošem.

Zemědělci instalují na pole bidýlka pro dravce, kteří loví hraboše. Dravců však podle předsedkyně agrární komory není tolik, aby to v likvidaci hrabošů významněji pomohlo.

Přemnožení hraboše polního způsobilo velké ztráty zemědělcům na severu Čech naposledy v roce 2020.

