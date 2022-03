Lamborghini na trh svůj první plně elektrický model uvede na konci desetiletí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Lamborghini

Italský výrobce sportovních vozů Lamborghini plánuje uvést na trh svůj první plně elektrický model na konci tohoto desetiletí. Řekl to šéf automobilky Stephan Winkelmann. Podle agentury Reuters to poukazuje na obezřetný přístup Lamborghini, jež spadá do skupiny Volkswagen, k přechodu na elektrický pohon. Winkelmann loni uvedl, že první plně elektrický model značky se objeví ve druhé polovině desetiletí.

Lamborghini a další hráči na trhu s vysoce výkonnými sportovními vozy - například Ferrari, Aston Martin Lagonda či McLaren - se potýkají s tím, jak převést své vozy na elektrický pohon, aniž by přišly o vysoký výkon, od něhož se odvíjejí vysoké ceny.

Prvním plně elektrickým modelem Lamborghini bude čtyřmístné sportovně-užitkové kupé (SUV), potvrdila mluvčí automobilky agentuře ANSA. Model bude navazovat na tradici vozů GT, tedy rychlých luxusních aut určených pro jízdu na dlouhé vzdálenosti.

Winkelmann dále zopakoval, že Lamborghini do dvou až tří let převede celou svou modelovou řadu, včetně sportovních vozů Huracan a Aventador a SUV Urus, na hybridní pohon.

Tento harmonogram však znamená, že Lamborghini zaostává za konkurenčním Ferrari. To už představilo tři hybridní modely a plně elektrické auto slíbilo do roku 2025.

Šéf Lamborghini také informoval, že objemy prodejů pro letošní rok by měly odpovídat těm loňským, kdy značka dodala 8405 vozů. Objednávky podle něj již pokrývají značnou část plánované výroby.

