Lednové zpřísnění požadavků na úspornost novostaveb by ceny příliš zvýšit nemělo

Od začátku příštího roku začnou v Česku platit nové legislativní požadavky na energetickou úspornost novostaveb. Přísnější kritéria by ale neměla v podstatě zvýšit jejich cenu, protože stavební společnosti i developeři měli čas se na novou legislativu připravit. Vyplývá to z vyjádření oslovených společností a z tiskové zprávy oborové aliance asociací energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy. Podle nich by se cena mohla zvýšit maximálně v jednotkách procent.

Nově se při výpočtech energetické úspornosti sleduje kromě dosavadní fotovoltaiky nebo zateplení i samotná architektura. "Jednopodlažní, členité nebo nevhodně orientované domy budou muset svůj energetický handicap dohánět větším nasazením úspornějších technologií a obnovitelných zdrojů," uvádí v tiskové zprávě Šance pro budovy.

“Nové podmínky určila evropská směrnice z roku 2018 v návaznosti na direktivy z roku 2010 a 2002, ví se o nich tedy delší dobu a trh se na ně připravoval. Již dnes většina novostaveb nová kritéria téměř splňuje, je však třeba využit zejména pokročilejší technologie. K určitému navýšení stavebních nákladů může dojít. Já odhaduji, že to bude maximálně v řádu jednotek procent,“ řekl ČTK Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Podle tiskové mluvčí společnosti Trigema Petry Martínkové zvýší zpřísnění energetických požadavků pro novostavby celkové náklady pouze nepatrně. "Většina trhu k těmto změnám totiž směřuje dlouhodobě, takže je na to připravená a zdražení nebude markantní," uvedla Martínková.

Ondřej Salaba, obchodní ředitel společnosti Warex, která vyrábí modulové stavby, výměnné nástavby a rodinné domy ČTK sdělil, že se zpřísněním požadavků dlouhodobě počítali. Se zvýšením cen však počítá pouze v případě netradičních staveb. "Může se stát, že náklady budou vyšší u atypických staveb, ne však u těch standardních," uvedl Salaba.

Developerská společnost Pmax s.r.o. zaměřující se na výstavbu rodinných domů dnes ČTK sdělila, že se zpřísněním požadavků na úspornost ani Pmax problém neměl a na cenách se výrazně nutnost větší úspornosti novostaveb neprojeví.

Ředitelka Šance pro budovy Šárka Tomanová v tiskové zprávě dále uvedla, že zvyšování ceny projektu se u běžného dvojpodlažního domu může očekávat v rozmezí jednoho až dvou procent z celkových investičních nákladů. Dodává ale, že u složitých budov se náklady mohou vyšplhat i přes pět procent. "Chytrým architektonickým návrhem či energetickou optimalizací je možné náklady minimalizovat na přibližně 30 tisíc Kč, což je částka, kterou lze za rok až dva uspořit na energiích právě díky lepšímu návrhu,“ uvedla Tomanová.

Majitel a zakladatel firmy JRD Jan Řežáb uvedl, že jakožto developer nízkoenergetických a pasivních objektů považuje nové požadavky za poměrně benevolentní. "Investici do zvyšování energetické soběstačnosti stavby považujeme z pohledu ekonomického i energetického za velmi efektivní. Zvlášť při současném růstu cen energií," sdělil pro ČTK.

