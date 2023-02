Lesní požáry v centrální části Chile mají nejméně pět obětí

#BREAKING #CHILE



🔴CHILE :#VIDEO TRAGIC! MASSIVE FOREST FIRE IN ŇUBLE REGION! 💔



EVACUATIONS in Quillón, Quirihue and Coelemu due to advance of forest fires in Ñuble ! #BreakingNews #UltimaHora #Nuble #Quillón #Quirihue #Coelemu #Wildfires #Incendio #Incendie pic.twitter.com/V0nYwfc2ng