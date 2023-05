Lesům ČR loni stoupl zisk o 83 procent na pět miliard, hlavně díky růstu cen dřeva

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesy České republiky (LČR) loni podle auditovaných výsledků zvýšily čistý zisk o 83 procent na 5,03 miliardy korun z 2,74 miliardy korun v roce 2021. Šlo o třetí nejvyšší zisk v historii podniku. Hlavním důvodem růstu zisku bylo meziroční zvýšení cen dříví, a to až o 70 procent. Výsledek pozitivně ovlivnilo i postupné zvládnutí kůrovcové kalamity ve všech regionech, uvedli představitelé podniku. Státní podnik spravuje téměř polovinu lesů v ČR.

Loni v listopadu podnik poslal na účet státu do České národní banky mimořádný odvod 3,81 miliardy korun. V nejbližších dnech pošle státu ze svých zisků další tři miliardy korun, uvedl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Vedle tří miliard korun státu dá podnik zbylý loňský zisk především do fondu investičního rozvoje v částce 1,3 miliardy korun. Půl miliardy dá do rezervního fondu a zbytek do fondu společenské odpovědnosti a do fondu FKSP.

Odvod státu podle Šafaříka neohrozí investiční záměry podniku, například při obnově lesních cest zničených při mimořádných kůrovcových těžbách v minulých letech. Do oprav cest podnik loni vložil 670 milionů korun. Podnik loni také doplnil rezervní fond na částku dvě miliardy korun a vytvořil rezervy 3,96 miliardy korun na pěstební práce. Celkem podnik aktuálně disponuje v rezervách a kapitálových fondech částkou 9,5 miliardy korun.

"Za poslední tři roky došlo k dramatickému nárůstu cen dřeva, a to ve všech kategoriích. Loni byly ceny na vrcholu," řekl ekonomický ředitel Daniel Szórád. K vyššímu zisku podle Šafaříka přispěla i změna struktury obchodu se dřevem, kdy podnik posílil obchodování surového dříví ve vlastní režii. Loni podnik ve vlastní režii prodal 42 procent obchodovaného dřeva. Zbytek zobchodovali především obchodní partneři podniku, které státní lesy vybírají na těžbu a pěstební práce v každoročních tendrech. Menší část dřeva podnik prodal takzvaně nastojato v aukcích. Asi 0,3 milionu metrů krychlových dřeva podnik prodal lidem formou samovýroby, meziročně to bylo o čtvrtinu víc.

Výší loňského zisku se Lesy ČR vrátily na úroveň zisků z let před kůrovcovou kalamitou, která v českých lesích vypukla v roce 2018. Vyšší zisky měl podnik pouze v letech 2014 a 2015, kdy činily 6,8 a 5,4 miliardy korun. Naopak v roce 2019 podnik utrpěl kvůli kalamitě kůrovce ztrátu 790 milionů korun a v roce 2020 se v mírném zisku 44 milionů korun udržel jen díky přijetí státní kompenzace na snížení cen dřeva z důvodu kalamity ve výši 2,3 miliardy korun.

Růst cen dřeva se loni odrazil ve zvýšení tržeb podniku o 27 procent na rekordních 18,5 miliardy korun z 14,6 miliardy v roce 2021. Tržby podniku vzrostly přesto, že těžba dřeva loni s dalším ústupem kůrovcové kalamity klesla o 19 procent na 9,22 milionu metrů krychlových. Rekordní těžbu měl podnik v době vrcholící kalamity v roce 2020, kdy dosáhla 14,4 milionu metrů krychlových.

Těžba kůrovcového dřeva loni ve státních lesích klesla o 47 procent na 2,95 milionu metrů krychlových z předloňských 5,6 milionu metrů krychlových. Dosud rekordní těžba kůrovcového dřeva byla v roce 2019, a to 9,7 milionu metrů krychlových. V letech před kůrovcovou kalamitou byla celková těžba u Lesů ČR kolem osmi milionů metrů krychlových.

Prioritou podniku nadále zůstává obnova lesů po kalamitě. Loni podnik nákladem 1,5 miliardy korun zalesnil asi 20.000 hektarů a vysázel 81 milionů sazenic. Bylo to méně než v roce 2021, kdy podnik zalesnil rekordních 22.000 hektarů a vysázel přibližně 90 milionů stromků. "S poklesem těžeb se zmenšuje i výměra holin," uvedl k poklesu výsadeb dříve podnik. Zhruba 5000 hektarů se podniku podařilo obnovit přirozenou cestou ze semen a plodů stojících stromů.

Hospodaření Lesů ČR v letech 2012 až 2022:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Zisk po zdanění (mld. Kč) 4,41 3,99 6,82 5,40 4,16 3,08 0,07 -0,79 0,04 2,74 5,03 Zisk před zdaněním (mld. Kč) 5,48 4,96 7,96 6,50 4,98 3,74 0,24 -0,86 0,19 3,57 6,74 Tržby za vlastní výrobky a služby (mld. Kč) 11,6 11,5 12,1 11,8 10,9 10,2 7,6 7,19 8,77 14,6 18,5 Těžba (mil. m3) 7,84 8,04 7,98 7,70 8,10 8,05 10,73 13,9 14,35 11,42 9,223

Zdroj: Lesy ČR

reklama