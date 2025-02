Lesy ČR budou v příštích pěti letech pěstovat druhově pestré porosty

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Pixabay Ilustrační foto

Státní podnik Lesy ČR bude v příštích pěti letech pokračovat v pěstování druhově pestrých lesů, které budou odolné vůči klimatické změně. Vyplývá to ze strategie Lesů ČR (LČR) do roku 2029, kterou dnes projednala vláda. Koncepce zavazuje podnik k přirozené obnově lesů a popisuje nakládání s penězi tak, aby byl podnik schopný plnit předmět své činnosti. Lesy ČR zvládnou podle generálního ředitele Dalibora Šafaříka letos do státního rozpočtu odvést maximálně zhruba čtyři miliardy korun, aby to neohrozilo jeho další hospodaření, podle schváleného státního rozpočtu by měl odvést na sedm miliard.Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) je strategie koncepční dokument, na jehož základě bude podnik pečovat o lesy nad rámec toho, co požaduje zákon. "Podle vývoje lesního hospodářství a tržního prostředí vymezíme krátkodobější konkrétní postupy a opatření, která povedou ke splnění stanovených cílů. Strategie stanovuje zásadní otázky rozvoje podniku,“ uvedl Šafařík.

Podnik očekává, že v letech 2025 až 2029 vytvoří zisk v souhrnné výši 11,33 miliardy korun. Státu by měl za toto období ze zisků odvést 7,8 miliardy korun. Šafařík k tomu v prosinci uvedl, že na takový odvod zřejmě bude muset podnik dát peníze z rezerv, například na obnovu lesa, což by ho v případě kalamity mohlo ohrozit.

Pravidelný výnos pro stát, který zároveň neohrozí činnost podniku, by měl upravovat takzvaný koncept bezpečné renty. Šafařík navrhuje, aby LČR každoročně státu odváděly 1,8 až tři miliardy korun coby pravidelný výnos ze svého zisku stanovený podle hodnoty spravovaného majetku, tržních podmínek v daném roce a podle požadavků souvisejících například s ochranou přírody. "Stát tak může počítat s jistým příjmem do rozpočtu a podnik s tím, že ho takový odvod finančních prostředků zásadně neohrozí," uvedl.

V koncepci se LČR zavázaly mimo jiné k systematickému sledování stavu lesních ekosystémů a včasnému zabránění šíření kalamitních škůdců. Podnik se bude i nadále věnovat opatřením, která zadrží vodu v krajině a obnoví přirozený vodní režim.

Důležitý je i nový obchodní model, který vyvažuje podíly prodeje surového dříví ve vlastní režii prostřednictvím komplexních zakázek, kdy si dřevo těží a prodávají v soutěžích vybrané lesnické firmy, nebo prostřednictvím aukcí. "Díky tomu je postup Lesů ČR jako významného subjektu na trhu předvídatelný i společensky odpovědný a ekonomicky efektivní," dodal Šafařík.

Objem těžby dřeva by se měl v letech 2025 až 2029 v průměru pohybovat kolem 7,9 milionu metrů krychlových, což je na úrovni let bez kůrovcové kalamity a na úrovni plánované těžby v roce 2024.

Podnik by měl do roku 2029 snížit náklady na ochranu mladých lesních porostů před zvěří minimálně o polovinu, propojovat výsledky vědy a výzkumu s praxí, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a přispívat k naplňování vládou schválené Surovinové politiky pro dřevo.

Lesy ČR obhospodařují zhruba 1,2 milionu hektarů lesů ve vlastnictví státu, což činí téměř 86 procent rozlohy všech státních lesů a přibližně 45 procent celkové výměry lesů v ČR.

