Lesy ČR podle Greenpeace žádají o kácení tam, kde by mohla být CHKO Krušné hory

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekologická organizace Greenpeace poukazuje na to, že státní podnik Lesy ČR žádá o kácení stromů na území, kde by mohla být Chráněná krajinná oblast (CHKO) Krušné hory. Greenpeace to uvedlo v tiskové zprávě s tím, že podnik nedávno podal žádost o povolení těžby v nejvzácnějších chráněných krušnohorských lesích v přírodní rezervaci Vlčí důl a přírodní památce Lomské údolí."V obou případech se přitom jedná o území chráněná primárně právě kvůli zachovalým lesům a dále vysoké biodiverzitě s výskytem mnoha vzácných a chráněných druhů, které jsou navázané právě na lesní porosty," uvedli zástupci ekologické organizace.

Ministerstvo životního prostředí v pondělí zahájilo proces vyhlášení CHKO. S navrženou rozlohou zhruba 1200 kilometrů čtverečních to bude největší CHKO v Česku.

Organizace Greenpeace nyní vyhodnocuje návrh rozdělení CHKO do zón. "Nicméně je z něj patrné, že lokality Vlčí důl a Lomské údolí obě spadají do I. zóny, tedy nejpřísněji chráněného území," doplnili aktivisté.

Lesy ČR zdůvodňují kácení možným nebezpečím pádu stromů. Plánované zásahy podle Greenpeace ale nijak nespecifikují. "Není tak zřejmé, kolik stromů chtějí vykácet nebo kde," podotkli zástupci organizace.

U obou maloplošných chráněných území Greenpeace poslalo do řízení, která vede Krajský úřad Ústeckého kraje, vyjádření s požadavkem na jasnou specifikaci plánovaného kácení včetně šetření na místě. Greenpeace vyzývá k co největší ochraně území a povolení kácení nebezpečných stromů pouze v těsné blízkosti značených cest a komunikací. Naopak se ohrazuje proti povolení kácení bez specifikace, které podle Greenpeace státní podnik požaduje, a to do roku 2030.

Greenpeace také navrhuje nový zoologický a lesnický průzkum, v němž by odborníci posoudili, zda a jak mají případné zásahy vypadat. Greenpeace se také ohrazuje proti vytváření skládek z klád a odvážení dřeva z lokalit. "Pokud mají být stromy pokácené z důvodu bezpečí návštěvníků, měly by podle Greenpeace zůstat v lese a neměly by být prodávány," dodali zástupci organizace.

reklama