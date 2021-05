Lesy ČR propustí revírníka, který nechal u Krnova pokácet majestátní dub

Foto | Michael Cestr Případem se začala zabývat i Česká inspekce životního prostředí.

Pracovníci společnosti Lesy ČR před několika dny v lese nedaleko Krnova na Bruntálsku pokáceli několik stovek let starý majestátní dub. Firma sdělila, že o pokácení stromu chybně rozhodl jeden ze zaměstnanců. Uvedl to server iRozhlas.cz

Na pokácení stromu upozornil na svém facebookovém profilu Michael Cestr. "Nedaleko Krnova, směrem na Láryšov, byl v tichosti pokácen odhadem přes 300 let starý dub. Strom rostl v lese, který spravují Lesy ČR, a z okolních stromů byl výrazně nejstarší. Jednalo se jistě o jeden z nejstarších stromů na Krnovsku," napsal Cestr.

‼️ OBŘÍ DUB U KRNOVA POKÁCEN ‼️

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová uvedla, že podnik záležitost prověřil a zjistil, že revírník udělal závažné chybné rozhodnutí, při kterém porušil všechny vnitropodnikové normy. "Vyvodíme pracovněprávní odpovědnost a s revírníkem ukončíme pracovní poměr,“ řekla iRozhlasu Jouklová.

Pro Ekolist.cz upřesnila, že pracovník neposoudil ekologickou a společenskou hodnotu tohoto stromu, a navíc zadal výrobu dříví formou samovýroby, což zcela odporuje interním předpisům Lesů ČR.

Revírník Tomáš Ledvoň, který nechal strom pokácet, serveru řekl, že to nevidí jako pochybení. Strom podle něj ohrožoval zdraví lidí. Případem se začala zabývat i Česká inspekce životního prostředí.

Na sociálních sítích se kvůli pokácení stromu zvedla vlna nevole. Lesnický a agrolesnický poradce Aleš Erber k osudu dubu na svém Twitteru ale upozorňuje, že kácet stromy v lesích je součástí udržitelného hospodaření, na rozdíl od těžby nerostů. "Mrzí mě, že těžba stromů se dostává do roviny: vraždy-smrt-zabití! A lesníci by za to měli jít sedět. To, že dřevo je jedinečná surovina, která v budocnu musí nahradit beton, ocel a plasty, veřejnost moc netuší a novináři nepíší," ukazuje jiný náhled na věc Erber.

Foto | Michael Cestr

Pokud Lesy ČR revírníka propustí, aniž by doložily, jaké normy porušil, mělo by se podle Erbera chtít odvolání celého vedení Lesů ČR. "Pokud revírník svým špatným postupem pokácel dub, a vedení svým nekoncepčním přístupem postupuje vůči kůrovcové kalamitě, tak v rámci tohoto příměru by mělo být odvolané celé vedení Lesů ČR," míní Erber. "Stačí se podívat, jak nechalo rozjet kůrovcovou kalamitu v severních Čechách, kde závažnost situace dlouhodobě řeší jen excelovými tabulkami z Hradce Králové."

Podobný pohled na kácení dubu nabízí i na svém facebooku přírodovědec Dan Leština. Podle něho je mnohem větší zločin, že takovýchto a ještě větších pařezů není v přírodě víc. "Problém je, že se stromy sklízí jako kukuřice v ‚mýtním věku‛, že se třeba moc nenechávají výstavky, kde by stromy mohly takto povyrůst a získat na přírodní (i ekonomické) hodnotě, a pak teprve být třeba časem pokáceny."

Podle něho není možné z fotek určit, zda byl stromy zdravý, či ne. Upozorňuje však, že z pohledu přírody je cennější něco jiného: "stromy nezdravé, prastaré, s jednou dutinou pro sovu a druhou pro kolonii netopýrů, prošpikované houbami a brouky všech barev, tvarů a velikostí, to jsou ty nejcennější pro přírodu!" Celý jeho komentář si můžete přečíst zde.

