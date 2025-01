Zdroj | Lesy ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesy ČR zahájily přeměnu porostů do stáří 140 let v Krušných horách včetně významné lokality Východní Krušnohoří. Zásahy chce podnik podpořit přirozenou obnovu stromů podrůstající ty mateřské, lesy prosvětlit a postupně připravit na klimatickou změnu. Zásah se týká plochy o velikosti přes 53 hektarů.Krajský úřad Ústeckého kraje a ministerstvo životního prostředí postup při přeměně zralých porostů podle podniku schválily. Oba úřady stanovily porosty na sedmi revírech, maximální objem zpracovaných listnáčů nepřesahující 3342 metrů krychlových i těžební lhůtu vymezenou od loňského září do poloviny letošního března.

Ve stávajících, převážně stejnověkých a druhově chudých lesích od Jirkova na Chomutovsku po Libouchec na Ústecku začaly lesníci se zpracováním jednotlivých stromů. "Čekali jsme, až půda zamrzne, aby se nepoškodila," řekl Václav Bašta, oblastní ředitel Lesů ČR pro severní Čechy. "Tím, že les prosvětlíme a upřednostníme přirozeně obnovené dřeviny, napodobíme přírodní procesy, které by ale trvaly podstatně déle," doplnil.

Zdroj | Lesy ČR Speciální lesní kolový traktor Lesy ČR.

Při postupech označovaných v odborné lesnické terminologii jako přestavba porostů nevzniknou žádné holé plochy a porosty nebudou výrazně proředěné, protože je v nich velká zásoba dříví. Přednost před těžebními stroji, takzvanými harvestory, mají jemnější technologie. V lesích tak budou kromě těžařů pracovat třeba speciální lesní kolový traktor vhodný do svahů nebo trakční naviják.

Lesníci dbají podle vyjádření státního podniku také na ekologická opatření. "Na místě zůstane ležet řada kmenů, pařezů, kořenů a větví, které časem zetlí. Samovolně se rozpadne i bezmála 900 označených objemných biotopových stromů, které se stanou útočištěm hub a různých druhů vázaných na mrtvé dřevo. Dotčeny také nebudou cenné staré porosty nad 140 let věku. Podporujeme tak biologickou rozmanitost celé oblasti," dodal oblastní ředitel.

Zásahy na mnoha místech souvisejí také s bezpečností, a to zejména u silnic, turistických stezek a na okrajích lesů sousedících s intravilánem obcí. Stromy tam ohrožují návštěvníky, obyvatele i jejich majetek. Místa těžby vždy lesníci vyznačují páskami a na přístupové cesty umísťují informační tabule. S odvozem dříví počítají do konce dubna.

Zásahy v lokalitě, kde započal proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory, dlouhodobě kritizují ekologické organizace.

reklama