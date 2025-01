Liberecká nábytková banka rozdělila loni 140 tun vybavení, o čtvrtinu víc

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Liberecká nábytková banka rozdělila loni potřebným rekordních 140 tun nábytku a dalšího vybavení domácností, je to téměř o čtvrtinu víc než v roce 2023. Banka tak překonala i rok 2022, kdy byla potřeba pomoci velká zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině a pomocí uprchlíkům. Loni banka vyřídila téměř 600 žádostí o poskytnutí materiální pomoci z celého Libereckého kraje a nábytkem a dalším vybavením podpořila přes 2000 lidí, řekla dnes ČTK její ředitelka Jitka Večerníková.Nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021. "Když si to srovnáme s úplně prvním rokem, kdy se o nás tolik nevědělo, tak tam jsme měli žádostí od organizací pouhých 170. Takže za ty čtyři roky jsme na čtyřnásobku poptávky po materiální pomoci," doplnila Večerníková. Ještě výrazněji podle ní přibylo podpořených lidí. "V tom prvním roce jich bylo nějakých 390 a v loňském roce už 2008," dodala. Přibývá podle ní i dárců, jak se nábytková banka postupně dostává do povědomí.

Vybavení poskytuje nábytková banka zejména nízkopříjmovým rodinám, vybavení ale potřebují také například lidé, kteří odcházejí z ubytoven do bytů. Vybavení, které mohou z banky získat, se podle Večerníkové příliš nemění. Nejvíc potřeba jsou podle ní tradičně postele, stoly a židle a také skříně. Zájem je o spotřebiče, jako jsou ledničky nebo pračky, drobné vybavení a nádobí. "Naším cílem není to zboží hromadit, bereme sklady jako překladiště, jako prostor, kde to můžeme na chvíli odložit, ošetřit, očistit a jsme rádi, když to v podstatě okamžitě putuje k potřebným," uvedla ředitelka.

Stejně jako v případě potravinové banky i nábytková spolupracuje i s výrobci nebo obchodníky s nábytkem a vybavením. Libereckou bankou tak podle Večerníkové prošly stovky koberců, které výrobce kvůli nižší jakosti nemohl prodat a jinak by skončily v odpadu. Podobně získala banka neprodejná svítidla. Na celostátní úrovni chtějí podle Večerníkové nábytkové banky jednat i s řetězci, aby neprodejný nebo mírně poškozený nábytek a vybavení nelikvidovaly, ale nabídly bankám.

Liberecká nábytková banka se na podzim 2023 rozšířila do prostor, které v polovině roku opustila Česká pošta. Získala tak víc prostoru pro uskladnění věcí a lepší zázemí pro pracovníky. Přepážkové pracoviště pošty proměnili v re-use centrum, kde za symbolické ceny nabízejí vybavení do kuchyně, sklo, porcelán, nábytek, doplňky, ale také třeba záclony nebo drobné elektrospotřebiče. "Za ten první rok se nám podařilo vrátit do oběhu víc než 6000 předmětů. Finance vybrané veřejnou sbírkou v obchůdku jsou určeny primárně na podporu dopravy," dodala ředitelka banky.

