Liberecká potravinová banka chce vybudovat nový sklad, využije dotaci MŽP

Liberecká potravinová banka chce vybudovat nový sklad, kam by se vešlo až 30 tun zboží, současné prostory už přestávají stačit, řekl ČTK její ředitel Josef Vlček. Náklady na výstavbu přízemního objektu odhaduje banka zhruba na sedm milionů korun, na projekt chce žádat dotaci z programu ministerstva životního prostředí (MŽP). Do roku 2027 by měl program na rozvoj potravinových bank rozdělit 200 milionů korun.Potravinová banka v Liberci zažívá velký nápor nejen při jarním a podzimním kole sbírky trvanlivých potravin, ale každý den. Denně se do ní sváží čerstvé zboží ze supermarketů, kterému končí doba spotřeby a je třeba ho rychle rozdělit potřebným. "Je to tu hodně stísněné. Takhle, jako dnes, to vypadá každé pondělí, středu a pátek, to se jezdí 22 obchodů, a úterý a čtvrtek jich jezdíme 15, takže je to tak asi o třetinu slabší, ale jinak je to takový šrumec každé ráno," doplnil Vlček.

Od obchodníků, ale i některých výrobců, získává banka čerstvé zboží, jako je ovoce, zelenina, mléčné, ale také třeba masné výrobky a pečivo. To vše je třeba co nejrychleji roztřídit, rozdělit a rozvézt potřebným. "Prostory jsou nám těsnější a těsnější. Protože samozřejmě jak se zvyšuje objem přivezených potravin, jak těch čerstvých, ty se zvedají nejvíce, tak i trvanlivých, tak samozřejmě prostory nejsou nafukovací a už začínáme mít trošku problém, to by měl nový sklad vyřešit," doplnil Vlček.

Nový sklad o rozloze 63 metrů čtverečních vyroste na pozemku vedle současné budovy banky. "Bude tak vysoký, aby se vešly dvě palety nad sebe," řekl Vlček. Kapacita prostoru by podle něj měla stačit na všechno zboží, které se podaří získat při jarním nebo podzimním kole sbírky potravin. "Na podzim bychom měli mít veškeré stavební povolení vyřízené, abychom mohli začít stavět příští rok na jaře," řekl Vlček. Většinu potřebných peněz by měla banka získat z programu MŽP, našetřit musí na spoluúčast zhruba 350 000 až 400 000 korun.

Potravinová banka Libereckého kraje funguje od poloviny roku 2012, byla čtvrtou, která v zemi vznikla. Spolupracuje s více než 50 organizacemi, jejichž prostřednictvím potraviny a drogistické zboží rozděluje potřebným. Od loňského července provozuje i takzvané mobilní výdejny. Loni získala rekordních 591 tun potravin a drogerie, to je o čtvrtinu víc než v předcházejícím roce. Tři čtvrtiny tvořily zachráněné čerstvé potraviny. Tedy potraviny před koncem spotřeby, které by už obchodníci nedokázali prodat, museli by je zlikvidovat a skončily by v kontejneru.

