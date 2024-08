Liberecký kraj dá z Fondu Turów 341 milionů korun na stavbu vodovodního přivaděče

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Liberecký kraj podpoří z Fondu Turów další projekt, který zajistí pitnou vody pro obyvatele příhraničních oblastí ohrožených těžbou v hnědouhelném dole Turów v Polsku. Severočeská vodárenská společnost (SVS) připravuje výstavbu přivaděče, který dovede pitnou vodu z nově budované úpravny vody v Liberci - Machníně do oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy. Krajští radní dnes schválili dotaci z fondu přes 341 milionů korun, řekl novinářům radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti)."Projekt řeší dostavbu přívodních řadů mezi Machnínem a Uhelnou a zvětšení akumulace vodojemu Chrastava – Svatý Ján, ze kterého se bude rozvádět pitná voda pro zájmovou oblast. Přivaděč bude sloužit mimo jiné pro zásobení právě budovaných vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově. S tím souvisí také rekonstrukce komunikace III/2712," doplnil Židek. Projekt počítá s výstavbou více než deseti kilometrů vodovodního potrubí a zhruba 2,5 kilometru SVS zrekonstruuje.

Stavba rozdělená do čtyř částí přijde podle odhadů bez DPH na 341,129 milionu korun. "Dotace z Fondu Turów bude případně snížena o výši dotace ze Státního fondu Životní prostředí, o které ale nyní ještě není rozhodnuto. SVS požaduje od státu 167,946 milionu korun. Stavět by se mělo od září a hotovo by mělo být v únoru 2027," dodal Židek. Nejde o první dotaci z Fondu Turów, kraj už podpořil stavbu úpravny vody, budování vodovodů ve Václavicích a Horním Vítkově a přípravu projektů na Frýdlantsku.

Fond Turów vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. Pokračování těžby a plánované rozšíření dolu ohrožují zdroje vody v příhraničních oblastech. V rámci kompenzací škod vyplatily proto před dvěma lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (zhruba 1,1 mld. Kč). Z toho 35 milionů eur (887 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky bezmála 881 milionů korun.

