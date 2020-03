Liberecký kraj využije vše, aby rozšíření těžby v Turówu zabránil

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Liberecký kraj s právníky kanceláře Frank Bold Advokáti využije všechny možnosti, aby zabránil dalšímu rozšíření těžby hnědého uhlí v polském dolu Turów u česko-polské hranice. Polské ministerstvo klimatu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak skončila v dubnu. Advokáti teď zjišťují možnosti obrany, vše zkomplikoval koronavirus, řekl na dotaz novinářů hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Obce na české straně se obávají ztráty pitné vody, hluku a zvýšené prašnosti. Pod petici proti rozšíření dolu se podepsalo bezmála 13.000 lidí nejen z Česka, ale i z Německa nebo Polska. Zástupci Libereckého kraje a nevládních organizací ji předali na začátku března petičnímu výboru Evropského parlamentu. Polsko podle nich prodloužením provozu dolu a jeho rozšířením porušuje unijní právo. Evropská komise se již začala problémem zabývat a vyzvala Polsko k reakci. Všechny kroky ale teď podle Půty zkomplikoval koronavirus. "Orgány Evropské unie nefungují," řekl.

Polsko vydalo podle Půty rozhodnutí o prodloužení licence i přes výslovný nesouhlas české vlády, četné výtky poslanců Evropského parlamentu a probíhající kroky Evropské komise. Kraj ani jeho advokáti nemají v tuto chvíli kvůli uzavřeným hranicím možnost, jak se k rozhodnutí polského ministerstva dostat. "Zatím máme k dispozici jednu stránku, která visí na informačním portálu Ministerstva klimatu Polské republiky a ještě je v polštině," řekl Půta.

"Je zřejmé, že Polsko dělá vše pro to, aby pokračování v těžební činnosti zajistilo, a to bez ohledu na polské i evropské právo. Jsme svědky přímého porušování nebo ohýbání zákonů a směrnic podle toho, jak Polsko zrovna potřebuje. K dispozici je také velmi omezený přístup k jakýmkoli informacím, odmítnuty byly i požadavky české vlády na participaci v řízení. Takový přístup je zcela v rozporu se stanovenými povinnostmi," doplnila Petra Urbanová z Frank Bold Advokáti.

Polský hnědouhelný důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozrůst o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obyvatelé z příhraničí se obávají nejen ztráty pitné vody, ale také hluku a prachu. Polská strana zásadnější vliv na české území odmítá.

