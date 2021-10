Lidé ve Slavonicích podpořili kácení v březové aleji i náhradu sakur

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Lidé v jihočeských Slavonicích dali v referendu přednost tomu, aby se rychleji obnovilo stromořadí v parku a některé stromy v březové aleji se tak pokácely. Lidé také podpořili to, aby se jednorázově nahradilo šest sakur novými hlohy místo toho, aby se sakury nahrazovaly postupně. V obou otázkách bylo pro asi 60 procent hlasujících, řekl ČTK starosta Slavonic Hynek Blažek (Sdružení pro změnu 2010).

Porazit některé staré stromy chce radnice, proti ní stojí skupina odpůrců zásahu. Jde především o kácení v březové aleji, kterou tvoří zhruba stovka stromů. Jde o kácení v parku a na náměstí. "Referendum je platné a závazné," řekl Blažek.

Řadu odpůrců kácení podle něj tvoří lidé, kteří ve Slavonicích mají jen rekreační objekty, ale trvale tam nežijí. Již dříve uvedl, že referendum ukáže názory obyvatel. Proti kácení se postavil třeba spolek Mařížský park. Jeho projektová manažerka Martina Havlíčková ČTK řekla, že se kvůli referendu obrátí spolek na soud. "Od začátku jsme říkali, že otázky, které jsou (v referendu) položené, jsou v rozporu se zákonem. Budeme požadovat zneplatnění referenda. Jsme potěšeni, že lidí, kteří řekli ne, je podstatně víc, než asi očekávali představitelé města," řekla Havlíčková.

Otázky jsou uvedené na webu ministerstva vnitra.

Slavonice získaly na obnovu městské zeleně dotaci více než devět milionů korun. Její součástí je hlavně výsadba 333 stromů, 2723 keřů, ošetření 480 stromů a obnova pěšin, trávníků a mobiliáře v parku. „A o tom se bohužel nikde nemluví. Kritici poukazují pouze na kácení,“ řekl dříve starosta.

Březová alej je stará více než 50 let. Vzhledem k tomu u některých stromů hrozí i to, že se zlomí nebo je vítr vyvrátí. Starosta by se nebránil ani průběžné údržbě aleje, jako je například prořezávání stromů v nebezpečných partiích. „Ale na to prostě nemáme peníze ani lidi. Vím, že velká města takovou údržbu provádějí, ale stojí to miliony korun. Navíc my máme na radnici šest zaměstnanců a těžko to můžeme tímto způsobem dělat,“ uvedl dříve Blažek.

Slavonice jsou poblíž hranic s Rakouskem. Od 12. století procházela místem důležitá zemská stezka mezi Prahou a Vídní. Nyní ve městě žije přibližně 2300 obyvatel. V létě se tam poslední roky pořádá Slavonice Fest, jenž nabízí filmy a hudbu. Akci z velké části organizují pražští umělci, kteří ve městě tráví volný čas nebo tam mají rekreační domy.

