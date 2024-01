Lidé z Pošumaví pochodem protestovali proti plánovanému jadernému úložišti

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Wikimeda Commons

Obyvatelé pošumavských vesnic dnes opět protestovali proti zvažované stavbě hlubinného úložiště jaderného odpadu. Pojednadvacáté uspořádali desetikilometrový pochod, který vedl po pomyslném obvodu stavby v parku Horažďovická pahorkatina, kde by mohly být od roku 2050 trvale v hloubce půl kilometru ukládány tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Z Chanovic dnes i přes nepříznivé počasí vyšlo asi 360 účastníků, řekl ČTK Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost), starosta Chanovic z lokality Březový potok, která patří mezi čtyři zvažovaná místa pro úložiště v ČR.

"Dnešní účast byla podmíněna počasím, protože loni byla účast rekordní, bylo nás 512. Přesto jsme ale příjemně překvapeni a rádi, že to lidé nevzdali. Nálada byla úžasná, lidé se bavili celou cestu. Připojil se k nám i náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO). Vážíme si toho, že Plzeňský kraj je nám oporou," řekl starosta.

Účastníci pochodu mohli také podepsat petici s požadavky deseti dotčených obcí. Dokument plánovanou stavbu odmítá a nesouhlasí s tím, aby ministerstvo životního prostředí v následujících týdnech povolilo geologický průzkum území. Požaduje, aby nezbytnou podmínkou pro určení místa pro úložiště byl souhlas dotčených obcí a odmítá direktivní přístup státu. Petici dosud podle starosty Chanovic podepsalo přibližně 500 lidí.

Zákon o úložišti, který v polovině listopadu schválila Sněmovna, vrátil koncem prosince Senát. Požaduje, aby finální lokalitu pro stavbu zhruba za 110 miliard Kč, která má být vybrána do roku 2028, neschvalovala jen vláda, ale také obě komory Parlamentu. Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje obce a spolky ze všech čtyř zvažovaných lokalit, to uvítala, ale trvá na souhlasu obcí. Poslanci budou o zákonu rozhodovat znovu asi v polovině ledna. Právo veta pro obce Senát odmítl.

"Čekáme teď na to, jak se vyjádří Poslanecká sněmovna. Obeslali jsme zase všechny poslance dopisem, kterým vysvětlujeme, že hájíme základní demokratické principy. Lidé si v municipalitách zvolili své zástupce, kteří respektují jejich názor a předkládají ho dál. Bylo by vhodné, aby nejvyšší složky státu na to reflektovaly," řekl starosta.

