Lidé žádající regulaci vlků v Broumovském výběžku neuspěli se stížností Aktualizováno Diskuse: 1 Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fremlin / Flickr Vlci se do Královéhradeckého kraje trvale vrátili kolem roku 2015 po 250 letech. Za rok 2020 způsobili v hradeckém kraji úhyn či poranění a následně utracení více než 180 hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost skupiny lidí z Broumovského výběžku na Náchodsku žádajících regulaci počtu vlků. Zvířata jim údajně působí škody a náhrady od státu jsou podle pisatelů stížnosti nedostatečné. Lidé chtěli žalobami přimět ministerstvo životního prostředí k regulaci vlčí populace pomocí nové právní úpravy. Soudní rozhodnutí, které by uložilo ministerstvu takovou povinnost, by ale podle justice bylo nepřípustným zásahem do výkonné moci. ÚS rozhodoval bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi. "Nebylo řečeno, že nemáme pravdu, ale že se problém musí řešit politicky. Žádná tragédie se nekoná, jedeme dál, boj nekončí," řekl dnes ČTK starosta Vernéřovic na Broumovsku a chovatel ovcí Tomáš Havrlant ze Svazu chovatelů ovcí a koz. Byl jedním z iniciátorů stížnosti. Podle něj podstata žaloby spočívala v tom, že právní úprava, která absolutně chrání vlka, je v rozporu s ústavními právy občanů. "Využijeme všech možných prostředků, abychom ovlivnili rozhodování parlamentu, který dříve nebo později o tom bude hlasovat. Vývoj v okolních zemích je podobný, dochází k určité právní úpravě ochrany vlků," řekl ČTK Havrlant. Královéhradecký kraj s cílem otupit hrany sporu kolem vlků v regionu letos inicioval vznik komise, jejímiž členy jsou také zástupci svazu chovatelů, ministerstva zemědělství nebo agentury ochrany přírody a krajiny. Komise má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou, již vlci jako zvláště chránění živočichové mají. Lidé z Broumovska se obrátili nejprve na Obvodní soud pro Prahu 10. Žádali, aby uložil ministerstvu povinnost legalizovat do šesti měsíců "možnost přímé obrany před škodami způsobenými vlkem obecným". Dále se domáhali regulace vlků s ohledem na místní specifika, pro Broumovsko žádali "absolutní omezení" kvůli hustému osídlení a majetkovým škodám. Jak obvodní soud, tak později Městský soud v Praze ale konstatovaly, že vlci jsou zvláště chránění živočichové. Pokud způsobují škody, mohou chovatelé zvířat žádat náhradu od státu. V dovolání k Nejvyššímu soudu i v ústavní stížnosti argumentovali lidé z Broumovska tím, že náhrady jsou nedostatečné a že ideálním řešením by bylo vlky regulovat. Jak Nejvyšší soud, tak nyní ÚS požadavek odmítly s poukazem na princip dělby moci. Není prý úkolem soudů, aby diktovaly zákonodárné a výkonné moci konkrétní právní úpravu. "Moc soudní sice v systému ochrany základních práv zastává klíčové, nikoliv však výlučné postavení. Zejména pokud jde o pozitivní povinnosti státu spočívající v přijímání normativních právních aktů chránících základní práva, musí soudní moc vystupovat zdrženlivě a nemůže jejich činnost fakticky nahrazovat," stojí v usnesení ÚS. Vlci se do Královéhradeckého kraje trvale vrátili kolem roku 2015 po 250 letech. Za rok 2020 způsobili v hradeckém kraji úhyn či poranění a následně utracení více než 180 hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun, informoval nedávno krajský úřad. Podle odhadů se v česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami vyskytuje asi 25 vlků ve třech smečkách, na české straně hranice převážně na Broumovsku. Fotopasti loni potvrdily trvalou přítomnost vlků i na česko-polském pomezí v nedalekých Orlických horách. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Miroslav Vinkler 19.4.2021 12:00 Škoda, že autor článku neodkázal přímo na Nález ÚS, činím tedy za něj :



Stěžovatelé nejprve stručně rekapitulují podstatu a průběh řízení před obecnými soudy. Žalobou podanou k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 se stěžovatelé domáhali, aby České republice - Ministerstvu životního prostředí byla uložena povinnost "(...) připravit návrh změny platné právní úpravy zákona o ochraně přírody a krajiny tak, aby existovala legální možnost přímé obrany před škodami způsobenými vlkem obecným, a dále, aby došlo danou právní úpravou k regulaci počtu této šelmy na území České republiky s ohledem na místní specifikace každé oblasti s tím, že v oblasti Broumovsko bude jeho výskyt omezen absolutně s ohledem na husté osídlení oblasti a existující přímé nebezpečí pro zdraví a životy osob a výrazné škody na majetku." Svůj návrh opírali o ustanovení §§ 2900, 2901 a 2903 odst. 2 občanského zákoníku

Obecné soudy však tuto argumentaci stěžovatele neakceptovaly a dospěly k závěru, že podle občanského zákoníku se nelze domáhat, aby soud orgánu veřejné moci (tím méně orgánu, který není nadán zákonodárnou iniciativou) uložil povinnost připravit návrh zákona.



Projednávaná věc má z ústavněprávního hlediska dvě roviny. V rovině věcné lze do jisté míry přitakat stěžovatelům v tom, že základním právům podle Listiny základních práv a svobod (či podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) může odpovídat celá paleta povinností státu, resp. veřejné moci. Vedle povinnosti nezasahovat do vlastnického práva tak bezpochyby existuje i obecná povinnost státu poskytnout mu ochranu, ba dokonce i za určitých okolností i povinnost přijmout odpovídající právní úpravu.

Vedle toho však Ústavní soud nemůže přehlédnout dimenzi dělby moci, potažmo dimenzi procesní. Jak správně naznačil již Nejvyšší soud v napadeném rozsudku, ochrana základních práv je v České republice realizována v systému dělby moci; moc soudní sice v systému ochrany základních práv zastává klíčové nikoliv však výlučné postavení. Zejména pokud jde o pozitivní povinnosti státu spočívající v přijímání normativních právních aktů chránících základní práva, musí soudní moc vystupovat zdrženlivě a nemůže jejich činnost fakticky nahrazovat.



Jinými slovy, úkolem orgánů soudní moci není vyhodnocovat, jaká právní úprava by měla být přijata, aby bylo dosaženo optimální úrovně ochrany základních práv, ani diktovat orgánům moci zákonodárné a výkonné, jak by při přijímání takové úpravy měly postupovat.



Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že ústavní stížnost představuje zjevně neopodstatněný návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu, a proto ji mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení odmítl.



/http://kraken.slv.cz/II.US3357/20 /



Osobně jsem byl přesvědčený, že stížnost neuspěje,a to ze stejných důvodů,které ÚS uvedl. Musí se na to jinak.

