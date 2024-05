Lidé ze sídlištního plzeňského obvodu si vybrali výsadbu ovocných stromů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Výsadbu ovocných stromů u parků Zemník a Podzemník si vybrali obyvatelé plzeňského obvodu Lochotín v prvním ročníku participativního rozpočtu, v němž mohou o využití části peněz rozhodnout sami občané. Obvod, který zahrnuje velká sídliště na severu města či čtvrti Bílá Hora a Roudná, dal na výběr z 15 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Na druhém místě skončilo workoutové hřiště v Plaské ulici a třetí pozici obsadil nápad s umístěním meteostanic u místních základních škol. Obvod zřejmě zrealizuje všechny tři vítězné návrhy, sdělil ČTK první místostarosta obvodu odpovědný za investice a životní prostředí Miroslav Šuma (ANO).Participativní rozpočet mají v Plzni tři z deseti obvodů. "Na participativní rozpočet jsme vyčlenili dohromady 1,5 milionu korun. Věřím tomu, že se nám podaří pokrýt náklady na všechny tři vítězné náměty. Výsadbu stromů, kterou uděláme už letos na podzim, workoutovou sestavu ve vnitrobloku Plaské ulice, která by mohla být hotová v letošním nebo příštím roce, a v neposlední řadě i umístění meteostanic ke školám. Zde uvidíme, na kolik stanic budeme mít peníze," řekl Šuma. Obvod podle něj nejdříve upřesní rozpočty k jednotlivým záměrům a pak rozhodne o dalším postupu.

První ročník participativního rozpočtu spustil první městský obvod v dubnu. Lidé mohli z každého telefonního čísla udělit dva kladné a jeden záporný hlas. V druhém nejlidnatějším obvodu Plzně žije kolem 50.000 obyvatel, do hlasování se zapojilo 874 lidí. Záporné hlasy se odečítaly od kladných. Jeden z nápadů, a to umístění psích pisoárů na Roudné, skončil v hlasování v minusu.

Lidé mohli hlasovat například pro mlžítko nebo betlém v parku U Bazénu, pro chodníkové průšlapy, pro zřízení fotomísta s vyhlídkou na vrchu Sylván, pro výsadbu cibulovin do středového pásu ulice Na Chmelnicích či pro světelnou vánoční výzdobu.

"Výsledky jsou pro nás hlavně velkou zpětnou vazbou od zdejších obyvatel. Na to, že to byl první ročník, se jich zapojilo celkem dost, a já věřím, že další ročníky osloví ještě více lidí. Vnímám to tak, že mají zájem o to, jak vypadá okolí míst, kde žijí, a chtějí ovlivnit, na co se použijí veřejné finance,“ uvedl místostarosta Jiří Rezek (Piráti), který participativní rozpočet inicioval.

V Plzni s participativním rozpočtem začal před lety čtvrtý obvod, loni se připojila Trojka a letos Jednička.

reklama