Mazut z tankerů v Černém moři podle Moskvy zřejmě zamořil až 200 000 tun zeminy

Mazut uniklý ze ztroskotaných tankerů v Kerčském průlivu patrně kontaminoval až 200 000 tun zeminy. Podle agentury DPA to uvedl ruský ministr životního prostředí a nerostných zdrojů Alexandr Kozlov, který dnes navštívil ropnou havárií těžce postižené černomořské letovisko Anapa.Tanker Volgoněfť 212 se v Kerčském průlivu rozlomil 15. prosince, zatímco tanker Volgoněfť 239 najel na mělčinu 80 metrů od břehu poblíž přístavu Taman. Jeden ze členů posádky zahynul. Více než 50 let stará plavidla vezla dohromady asi 9200 tun ropných produktů. Do moře podle odhadů uniklo na 3000 tun mazutu.

Na odstraňování znečištění pracují tisíce lidí. Podle ruských médií dosud mazut zamořil asi 50 kilometrů pláže. Odstraněno již bylo více než 17 000 tun kontaminovaného písku, napsal v neděli na Telegramu gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Moře však mazut dále vyplavuje na již vyčištěné úseky pobřeží.

Zasaženy byly pláže v ruském Krasnodarském kraji a na ukrajinském Krymském poloostrově, který v roce 2014 anektovalo Rusko.

Podle zpráv ochránců zvířat již odklízecí čety nalezly téměř 1000 ptáků pokrytých mazutem. Skvrna způsobila také hromadný úhyn delfínů, jejichž mršiny moře vyplavilo na pláže.

