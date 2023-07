Medvědici, která v Itálii usmrtila běžce, nelze utratit, rozhodl soud

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Medvědici, která letos na severu Itálie usmrtila běžce, nesmí úřady v Tridentsku nechat utratit. Rozhodl o tom italský nejvyšší správní soud, který tak zvrátil nařízení šéfa alpské provincie, informovala agentura APA. Smrti unikne medvědice s kódovým označením Jj4 a také další problematický medvěd Mj5, který napadl dva muže.

O utracení obou šelem rozhodl šéf provincie Tridentsko Maurizio Fugatti, podle kterého jsou tato zvířata pro lidi nebezpečná. Soud ale ve svém verdiktu uvedl, že jeho postup je neslučitelný s předpisy týkajícími se ochrany medvědů hnědých v přírodě. Zabití má podle něj být až poslední instancí poté, co jsou vyčerpány všechny další možnosti řešení. Ochránci přírody navrhovali přemístění medvědů do méně obydlených oblastí, například do Rumunska.

Oba medvědi jsou nyní v zajetí a o jejich osudu se vedly spory dlouhé měsíce. O možném přemístění zvířat mluvil i ministr životního prostředí Gilberto Pichetto.

Medvědi se vrátili v Tridentsku do volné přírody na konci 90. let minulého století v rámci programu financovaného z evropských fondů. Do hor byla vypuštěna desítka medvědů ze Slovinska, nyní jich tam žije asi 120. Medvědice Jj4 zabila 26letého muže, který si byl na začátku dubna zaběhat v lese. Podle ekologů se v Itálii jednalo za posledních 150 let o první smrt člověka, kterou zavinil medvěd.

