Měření ukázala, že hluk z dolu Turów v Česku krátkodobě překročil noční limit

Měření ukázala, že hluk z dolu Turów na české straně hranice krátkodobě překročil noční hygienický limit 40 decibelů (dB). Vyplývá to ze zprávy ostravského zdravotního ústavu, kterou na svém webu zveřejnil Liberecký kraj. Měření se letos uskutečnilo počtvrté, na české straně v zahradách domů v Uhelné a Oldřichově na Hranicích a v Polsku u obce Opolno-Zdrój. V průměru podle zprávy hluk přípustnou zátěž nepřekračuje, pohybuje se kolem 37 dB v Uhelné a v Oldřichově na 38,4 dB.

Monitoring dopadů těžby uhlí v polském hnědouhelném dolu Turów na české území je součástí dohody o řešení vlivu těžby, kterou premiéři Česka a Polska podepsali loni 3. února. Polsko pak vyplatilo Česku jako náhradu za způsobené škody 45 milionů eur (1,1 miliardy Kč), z toho 35 milionů eur (853 mil.Kč) šlo na účet Libereckého kraje do "Fondu Turow". Podle organizací Greenpeace, Bund Sachsen a místního Sousedského spolku Uhelná je vyjednaná dohoda slabá a nedostatečná.

Měření hluku se uskutečnilo od pondělí 18. do pondělí 25. září po dobu sedmi nocí, vždy od 22:00 do 06:00. K významnému překročení hlukových limitů došlo podle zprávy v noci z 24. na 25. září, tedy z neděle na pondělí, kdy v Uhelné přístroje po odečtení takzvané nejistoty naměřily 42,9 dB a v Oldřichově 44,8 dB. Z analýzy podle odborníků vyplývá, že zdroj nadlimitního hluku pocházel z jihozápadní části dolu Turów. Co bylo zdrojem zatím vědci nemohou určit, typy a umístění jednotlivých strojů a zařízení sděluje polská strana se zpožděním, uvádí zpráva.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam plánuje těžit až do roku 2044. Důl se chystá postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Obyvatelé na české straně hranice se obávají nejen hluku, ale zejména ztráty podzemní vody a také zvýšené prašnosti nebo poklesu půdy. Polská strana už vybudovala podzemní bariéru, která by měla bránit odtoku vody, před hlukem a prachem z dolu by měl lidi na české straně ochránit zemní val, na kterém se pracuje.

Liberecký kraj bude podle radního Václava Židka (Piráti) nově na dálku měřit i pohyb v budovách způsobený těžbou. Do projektu, který má ukázat, jak těžba ovlivňuje statiku budov, je zatím přihlášeno 19 soukromých a obecních objektů. Do budoucna kraj počítá, že by jich mohla být až stovka. Pořízení měřicích přístrojů - sklonoměrů, a samotný monitoring zaplatí kraj z peněz, které dostal v kompenzacích z Polska. "Měřit se bude nejméně po dobu deseti let, a to nejen v době těžby, ale i po jejím skončení v době rekultivace dolu," dodal Židek.

