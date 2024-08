Měření v Turnově ukázalo největší znečištění ovzduší na náměstí Českého ráje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nejhorší kvalita ovzduší v Turnově na Semilsku je v centru na náměstí Českého ráje a také u nedalekého rekreačního areálu Maškova zahrada. Ukázalo to měření, které tam loni v říjnu provedl Státní zdravotní ústav. Hlavní příčinou znečištění je na těchto místech doprava, v tom by plánovaný obchvat mohl pomoci, řekl vedoucí národní referenční laboratoře pro vnitřní a vnější ovzduší Bohumil Kotlík.Turnov je průmyslovým městem, kde žije 14 500 obyvatel. Leží na rušné trase I/35 z Liberce na Hradec Králové, po níž podle sčítání z roku 2020 projede denně až 24 000 automobilů. Městem vedou také dvě rušné krajské silnice druhé třídy 283 a 610, jedna z nich přímo centrem města přes náměstí Českého ráje. Právě tyto komunikace mají na znečištění velký vliv, potvrdilo měření. Týden před měřením v Turnově hořela textilní továrna Juta, výsledky měření to ale podle Kotlíka neovlivnilo.

"Limity nebyly v žádném případě překročeny," zdůraznil Kotlík. Měření podle něj ukázala mírnou zátěž, pokud jde o oxid siřičitý a uhelnatý, vzhledem k ranní inverzi se projevila mírně zvýšená úroveň přízemního ozonu. Příčinou zvýšené prašnosti ve městě byla podle něj jak doprava, tak lokální topeniště, protože měření se dělala po zahájení topné sezony. "V případě Maškovy zahrady a náměstí Českého ráje je jasnou příčinou znečištění tranzitní doprava," dodal.

Vedení Turnova si podle místostarosty Jana Lochmana (PROTO) zátěž, kterou doprava způsobuje, uvědomuje. "Asi nejsme schopni s tím nic moc udělat. Dokud Turnovem povede páteřní krajská komunikace a dokud povede přes náměstí, tak šance na změnu je velmi malá. Pevně věřím, že plánovaná trasa nové silnice I/35 by i směru na Semily mohla pomoct s koridorem napojeným do Zeleného Háje. Z měření plyne i jasná potřeba přechodu na moderní zdroje vytápění," řekl.

Vliv dopravy potvrdilo také souběžné měření hluku, které u náměstí Českého ráje provedli hygienici spolu se sčítáním automobilů. "Doprava je dominantní právě na náměstí a v ulici 5. května, ale i přilehlých ulicích Hluboké a Sobotecké," řekla ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová. Hygienici měřili v ulici 5. května, která na náměstí bezprostředně navazuje a povrch se tam mění z dlažebních kostek na asfalt. Pro hluk tam platí výjimka pro noc, kdy může dosahovat až 63 decibelů, i ten byl ale podle Loosové o decibel překročen, a hygienici proto vyměřili pokutu.

Náměstí Českého ráje je součástí krajské silnice 283 a je tranzitní trasou směrem na Semily. Podle sčítání hygieniků tudy během dne projelo v době měření 13.861 automobilů a v noci 922 aut, což znamená, že centrem města denně projede víc aut, než má Turnov obyvatel. Optimální by bylo dlažební kostky plně nahradit asfaltem, tomu ale v historickém centru brání památkáři. Nakonec jednání dospěla k dohodě, kostky zůstaly na náměstí a pod ním v Hluboké ulici, v ulici 5. května od kostela sv. Františka z Assisi dál je nechal Liberecký kraj nahradit asfaltem. To by mělo snížit hluk až o 4,8 decibelu.

