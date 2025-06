Po vyčerpání emisního stropu musí elektrárna Počerady podle ekologických organizací skončit

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Hnědouhelná elektrárna Počerady na Lounsku získala emisní výjimku. Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil maximální množství rtuti, který může elektrárna ještě vypustit. Po vyčerpání emisního stropu musí provoz ukončit, uvedly nevládní organizace ve zprávě zaslané ČTK. Rozhodnutí krajského úřadu není pravomocné. Počerady vlastní Sev.en Česká energie, elektrárnu v Počeradech chce provozovat co nejdéle, řekla ČTK mluvčí skupiny Eva Maříková.Původní výjimku z roku 2021 loni zrušil soud. Nově vydané prodloužení výjimky má platit do srpna 2029. Krajský úřad na návrh expertní skupiny Frank Bold, ekologických organizací Hnutí DUHA a Greenpeace a místních spolků z Mostu a Litvínova stanovil emisní strop a závaznou podmínku odstavení v okamžiku jeho vyčerpání, uvedly organizace. Podle nich tak bude elektrárna fungovat do roku 2028 nebo 2029 v závislosti na objemu výroby.

Krajský úřad nestanovil časový termín ukončení provozu elektrárny, ale maximální celkový objem vypuštěných emisí do ukončení provozu elektrárny, řekla ČTK mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Rozhodnutí není pravomocné, protože se proti němu lze odvolat k ministerstvu životního prostředí.

Krajský úřad výjimku udělil podle Elišky Beranové z Frank Bolt Society pouze "na dožití", tedy za jasných podmínek, které vyvažují ochranu lidského zdraví s postupným a předvídatelným ukončením provozu tohoto dožívajícího zdroje. Lukáš Hrábek z Greenpeace uvedl, že ještě lepší by bylo, kdyby úřad rovnou stanovil konec výjimky jako nejzazší možný termín, do kterého je možné elektrárnu provozovat.

Elektrárna Počerady patří do skupiny Sev.en Česká energie Pavla Tykače. Uhlí se dopravuje po železnici z nedalekého lomu Vršany. S rozhodnutí krajského úřadu se vlastník zatím neseznámil, řekla ČTK Maříková.

"Nicméně naší snahou je udržet provoz Elektrárny Počerady co nejdéle i proto, že energii z uhelných elektráren stát ještě pořád potřebuje. Právě proto jsme o udělení emisní výjimky žádali, protože předchozí byly, vesměs z formálních důvodů, na návrh ekologických iniciativ, zrušeny," uvedla. Podle nevládních organizací naopak elektrárna už nyní není pro zásobování elektřinou vůbec potřeba.

Na českém území elektrárny a teplárny za rok vyprodukují zhruba dvě tuny emisí rtuti. Rtuť je neurotoxický jed. Emise rtuti v ovzduší jsou nebezpečné, až když se koncentrují v životním prostředí, například ve vodě. Poté se její molekuly mohou dostat do potravinového řetězce člověka, řekl loni v létě v rozhovoru s ČTK Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Největším producentem emisí rtuti v ovzduší jsou podle něj teplárny a elektrárny.

reklama