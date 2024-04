Město Touškov na Plzeňsku začne od července půjčovat občanům elektroauta úřadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Město Touškov na Plzeňsku začne od července půjčovat svým obyvatelům služební auta městského úřadu. Lidé si budou moci půjčit elektromobil za stokorunu na hodinu. Jde první české město s komunitní elektromobilitou, řekl ČTK Patrik Bureš z českého start-upu PeopleCar, který bude sdílení pro město zajišťovat.

"Unikátní, ale hlavně udržitelné řešení nabízí zcela nový koncept komunitního carsharingu, který už úspěšně funguje v Německu," uvedl. Podle Bureše bude velkým přínosem pro malé české obce, kde je problémem omezená dostupnost. "Aby byl projekt ekonomicky udržitelný, spojili jsme občany a obecní vozy," uvedl. Lidé nemusí vyplňovat žádné formuláře jako v autopůjčovnách, které jsou jen ve větších městech. Stačí když si stáhnou zdarma do mobilního telefonu aplikaci, kterou vyvinula firma ŠKODA X zajišťující digitální služby pro Škodu Auto, zaregistrovat se a objednat. V pracovní době vozy využívá úřad a mimo ně všichni zaregistrovaní občané.

Město s 2300 obyvateli bude kupovat nové služební elektromobily a hledalo efektivní řešení jejich provozu. Podle starostky Kateřiny Duchkové (Náš Touškov) získalo od státu dotaci 996 000 korun na tři elektroauta a příští týden vyhlásí soutěž na jejich dodavatele.

Plzeňské Autocentrum Šmucler zapůjčilo před měsícem Městu Touškov tři různé automobily, s nimiž tuto službu testuje 15 zaměstnanců úřadu a 15 zastupitelů. Před radnicí vznikla parkovací místa s dobíjecími stanicemi, díky nimž vychází cena kilometru na 80 haléřů, řekl starostka.

"Smlouvu s PeopleCar máme na jeden rok. Zatím plánujeme půjčovat jeden pětimístný a jeden sedmimístný vůz. Lidé by je mohli využívat například na cestu k lékaři a na nákupy. Cílíme na mladé i na seniory, kteří se tak nemusí starat o STK, pojištění, výměny dílů a kapalin a další. V případě vyššího zájmu flotilu rozšíříme," řekla Duchková.

Službu už si zaregistrovaly desítky občanů. Půjčovné za plně nabitý vůz bude po dobu tří měsíců 100 Kč/hod. Poté město provoz vyhodnotí a předpokládá, že by smysluplná cena byla 150 Kč. Pokud si lidé půjčí vůz v průměru na tři hodiny denně, byla by návratnost koupě pro obec tři roky, přičemž záruka na baterii je sedm let.

"Touškov je prvním městem, kde tato služba funguje," řekl Jaroslav Pelant ze Škody X. Zájem už mají desítky měst, podle informací ČTK například Tachov a Písek. Jen v Plzeňském kraji o ní jedná pět obcí a službu chtějí také společenství vlastníků bytů a developeři v místech, kde je málo parkovacích míst, a v horách, například v Jeseníkách - v Loučné a Šumperku.

"Projekt by mohl změnit myšlení lidí, že ne všechno musíme vlastnit," řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti). Obchodní ředitel Autocentra Šmucler Miroslav Bláha uvedl, že projekt dává velký smysl také proto, že ceny vozů rostou a výrobci už nejsou schopni vyrobit auto za 300.000 Kč. Touškov odhaduje, že za jeden elektrovůz zaplatí kolem milionu korun.

