Městské lesy Hradec Králové dají na trh zhruba 3000 vánočních stromků a 12 tun ryb

Lesníci z Městských lesů Hradec Králové dají na trh zhruba 3000 vánočních stromků a zhruba 12 tun ryb. Prodej stromků zahájí 1. prosince v hájovně Marokánka a od 6. prosince u novohradecké hájovny Zelený sloupek, informovali zástupci hradecké radnice. Ceny u většiny druhů stromků budou proti loňsku vyšší o 40 až 50 korun za kus. Nákup kapra bude možný také přes internet.

"K dispozici budou smrčky, borovice i jedle, a to do vyčerpání zásob. Na Marokánce budou stromky k dostání denně od 08:00 do 16.30, u Zeleného sloupku bude v tomto čase otevřeno v pracovních dnech. V sobotu si sem pro stromky mohou zájemci přijet od 08:00 do 12:00, v neděli bude zavřeno," uvedla mluvčí radnice Kateřina Šmídová.

Borovice lesní přijde u hradeckých lesníků na 290 korun po loňských 250 korunách, smrk ztepilý bude za 250 korun, loni stál 200 korun. Borovice černá a smrk pichlavý bude za 450 korun proti 400 korunám za kus loni. Jedle kavkazská zdraží o 50 korun na 600 korun a ostatní druhy jedlí vyjdou na 500 korun, stejně jako loni. Ceny platí za stromek bez ohledu na jeho výšku.

Zhruba 12 tun ryb z městských rybníků bude připraveno k prodeji od 21. do 23. prosince na čtyřech místech, a to u hájovny Zelený sloupek na Novém Hradci Králové, u Obchodního centra Atrium, před budovou staré radnice na Velkém náměstí a na sádkách u rybníka Datlík. U Zeleného sloupku se budou ryby před Vánoci prodávat od 08:00 do 16:00, na zbývajících místech od 09:00 do 17:00. Kilogram kapra bude společnost Městské lesy Hradec Králové prodávat za 110 korun, loni stál stovku.

Stejně jako loni si lidé budou moci kapra u Městských lesů objednat po internetu. Hradecké kapry bude možné objednávat od 1. do 19. prosince přes webové stránky.

"Zákazníci si budou moci vybrat váhovou kategorii, počet kusů, datum doručení a způsob platby. Platit bude možné kartou nebo hotově při převzetí," uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

