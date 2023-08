Mezi nejlepší závodníky s ovčáckými psy se už dostávají i Češi, dnes závodili v Pavlínově

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | nikontino / Flickr.com Závodními psy jsou border kolie. Nejde o vyžadované pravidlo, ale o zkušenosti chovatelů, jiná plemena nedosahují takových výsledků. Ilustrační foto

Závody ovčáckých psů jsou doménou Britských ostrovů či Irska. V posledních letech se ale do nejvyšší kategorie soutěží v ovládání ovcí pomocí ovčáckého psa dostávají i Češi. Loni se probojovali do semifinále mistrovství Evropy, řekl ČTK chovatel a závodník Jakub Jaša, který je organizátorem závodu Czech Open v Pavlínově na Žďársku. Závod dnes začal prvními kvalifikačními běhy, finále bude v neděli.

Českých závodníků na kláních pořádaných Klubem pracovních ovčáckých psů České republiky podle Jaši přibývá. Zvyšuje se i jejich úroveň, což slýchá i od zahraničních porotců. Byl mezi loňskými semifinalisty mistrovství Evropy a na to letošní se kvalifikoval, stejně jako na mistrovství světa, které bude v Irsku.

Závodními psy jsou border kolie. Nejde o vyžadované pravidlo, ale o zkušenosti chovatelů, jiná plemena nedosahují takových výsledků. "Takže se nikdo s jiným plemenem nepřihlásil, ale zakázané to není," řekl Jaša. Hodnotí se schopnost psa v časovém limitu provést skupinu ovcí předepsanou trasou, v nejvyšší kategorii je třísetmetrová.

Ovčáckého psa si pořizují chovatelé ovcí, když chtějí usnadnit práci při ovládání stáda. Jiná plemena se používají jako psi pastevečtí. Podle Jaši se používají i jako prevence tam, kde se vyskytují vlci. Sám o jejich pořízení začal uvažovat, když se dozvěděl, že se letos vlci úspěšně rozmnožili ve Žďárských vrších.

"Moc se o tom nemluví, je to nepopulární téma, ale pro nás (chovatele), je přítomnost vlků docela velký stres," řekl Jaša. Stresující podle něho není představa ekonomické ztráty, jako to, když se farmář bojí, že najde na pastvě roztrhané ovce, které odchovával celý rok a měl k nim vztah. Uzpůsobit chov tam, kde jsou vlci, je podle něho složité - provizorní ohrady používané při přesunu stád po pastvě jako ochrana nestačí, na pasteveckého psa se zase musí dohlížet, protože by mohl být nebezpečný pro lidi procházející krajinou. I když podle něho vlci do přírody přirozeně patří, měla by legislativa farmářům zaručit, že bude možné lovit ty, kteří ztratí plachost a začnou napadat ovce.

Do závodů se psy se zapojují farmáři, kteří si psa pořídili hlavně jako pomocníka, i lidé, které baví především sport se psy. "Někdo si pořídí psa a zjistí, že by s ním chtěl i něco takového dělat, tak jezdí někam k trenérovi. Ale když to chce dělat vrcholově, dostane se do takové fáze, že si potřebuje ovce pořídit, aby mohl trénovat častěji," řekl Jaša.

V jeho případě se propojila vášeň pro psí sport s potřebami rodinné farmy, která vedle ovcí chová i krávy. I u nich se ovládání psy osvědčilo.

Ovcí má Jaša asi 200. Pro potřeby závodu to bylo ale pořád málo, druhé stádo si musel půjčit. Ovce si musejí stačit odpočinout, za den by neměly být v závodě opakovaně, aby se zbytečně nezatěžovaly. Na jedno kolo s jedním psem je potřeba pět ovcí. Psů je v pavlínovském závodě přes 40, kola poběží opakovaně. Ve finále navíc musí jeden pes současně pracovat se dvěma skupinami ovcí.

